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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشارقة بالمنيا تتشح بالسواد بعد وفاة 5 أشخاص في إعصار دانيال بليبيا|شاهد

سرادق عزاء ضحايا
سرادق عزاء ضحايا درنه

سادت حاله من الحزن الشديد أهالي قرية المشارقه بمركز سمالوط شمال المنيا بعد وفاة 5 أشخاص من ابناء العزبه في أحداث إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنه بدولة ليبيا فقد تم دفن اثنين من الضحايا بمسقط راسهم بينما تم دفن الآخرين في دولة ليبيا.

واقام أهالي الأسر سرادقات العزاء على الضحايا مؤكدين ان الحزن يعم ارجاء القريه فجميع الضحايا شباب وذهبوا الي ليبيا بحثا عن العمل من أجل مساعدة أسرهم على نفقات الحياة أو من أجل الزواج وتكوين أسرة وتحسين المستوى المادي لاسرهم

وطالب أهالي الضحايا بسرعة استخراج شهادات الوفاة الخاصه.

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يشار الي ان أهالي قرية اسمو العروس بديرمواس جنوب المنيا ادوا امس صلاة الغائب على ضحيتين من أهالي القريه هما احمد نجاح عبد السلام وأحمد محمد احمد اللذان لقيا مصرعهما جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة آلاف المواطنين في مدينة درنة بليبيا من المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي.


وأكد أهالي قرية اسمو العروس أن الضحيتين سافرا الي دولة ليبيا من أجل البحث عن الرزق ويتمتعان بحسن الخلق والطيبه.

مؤكدين أن نبأ وفاتهما جراء الإعصار  وصل إليهم قبل ساعات قليلة مشيراً بأنه تم دفن الجثتين في الأراضي الليبيه ولم يصلا الي القريه.

وفي سياق متصل قال عصام أبوزريبة وزير الداخلية في حكومة شرق ليبيا تعليقا على إعصار دانيال الذي ضرب البلاد أن «الوضع مأساوي» وان التقارير الإعلامية الليبية تقول أن أكثر من 2000 شخص قد لقوا حتفهم بعد أن تسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في شمال شرق ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري إن هناك ما بين 5000 إلى 6000 شخص في عداد المفقودين في مدينة درنة الأكثر تضررا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة وقد يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة حجم الخسائر.


فيما قال وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ هشام شكيوات اليوم الثلاثاء إن ربع مدينة درنة قد اختفى بعد إعصار دانيال الذي تسبب في خسائر كارثية.

وصرّح شكيوات قائلا إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة مضيفا "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول والأمر كارثي للغاية".

وتابع "عدد القتلى كبير جدا، والجثث في كل مكان" مبرزا "لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى. 
 

أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
أهالي ضحايا درنه بليبيا
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