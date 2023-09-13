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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهد الطريق الدائري في المنيا حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري ووجود حالة وفاة ومصابين اثنين وبانتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

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أسفر الحادث عن مصرع حسين. ن. ط 25 عاما عامل وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متنوعة وجار تحديد هويتهما.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والمصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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