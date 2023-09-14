بسبب وقوفه أمام المحل.. حلاق يمزق جسد عاطل خلال مشاجرة في بنها

شهدت قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، طعن حلاق على يد عاطل بسلاح أبيض خلال مشاجرة فيما بينهما، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد إستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "أمير ع م"، 35 سنة، حلاق مصاب بطعن بالبطن، و"طارق ع م"، 43 سنة، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض ، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج.