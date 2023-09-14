9 أفعال تعرضك للسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بقانون الهجرة.. تفاصيل

تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على رعاية أبنائها المتواجدين بالخارج ، كما تحرص على توفير الأمن والحماية لأبنائها المتواجدين بالداخل أيضا وتحميعم من شبح الهجرة غير الشرعية .

وأقر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات صارمة لكل من خالف أحكام القانون ، أو ارتكب جرمًا من الجرائم الآتية :

عقوبات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

يعاقب السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية

١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.

٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها.

٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

٨ - إذا استخدام الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم (٦).

مادة (٨)

يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك.