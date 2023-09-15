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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث

Instagram
Instagram

 

أطلقت شركة "ميتا" Meta خاصية "ريلز" Reels على "انستجرام" Instagram لأول مرة عام 2020 كرد فعل عملي على محتوى الفيديو القصير الموجود في منصة تيك توك TikTok. يتيح Instagram Reels للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية ويتم عرضها على صفحة استكشاف "انستجرام"، ومنذ ذلك الحين أصبحت الريلز المستوحاة من  TikTok هي المحتوى الأسرع نموًا في "ميتا" على الإطلاق وتتيح لمنشئي المحتوى كسب إيرادات الإعلانات.

Instagram 

 الآن، تسمح منصة مشاركة الصور والفيديو للمستخدمين بتنزيل هذه الفيديوهات القصيرة دون الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث، وبالتالي يمكنك عمل داونلود لكل محتويات الفيديوهات القصيرة التي تحبها حتى تتمكن من مشاهدتها لاحقًا أو مشاركتها مع الأصدقاء خارج التطبيق. 

إليك بالخطوات كيفية تنزيل فيديوهات "ريلز" على أندرويد أو iPhone.

كيفية تنزيل Instagram Reel

  • افتح تطبيق "انستجرام" على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.
  • افتح الريلز التي تريد تنزيلها عندك وانقر على أيقونة المشاركة.
  • انقر لإضافة الفيديو إلى قصتك.
  • انقر على قائمة النقاط الثلاث في أعلى المعاينة، ستجدها على الجانب الأيمن واضغط على خاصية save حفظ.
  • قم بمسح القصة أو عمل discard.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الريل الذي تم تنزيله من ألبوم الكاميرا الخاص بهم. لا يحتوي الفيديو الذي تم تنزيله على علامة مائية على Instagram ولكن يظهر اسم مستخدم الحساب.

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في الوقت الحالي، تعتبر الريلز التي تمت مشاركتها من الحسابات العامة فقط هي المؤهلة للتنزيل. لا يمكن تنزيل الفيديوهات إذا تمت مشاركتها من حسابات Instagram الخاصة أو المقفلة علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات عامة إيقاف إمكانية تنزيل Reels في إعدادات التطبيق.

انستجرام تطبيقات طرف ثالث Instagram تيك توك TikTok Meta ميتا

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