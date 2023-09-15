ميكالي يكشف الفارق بين اللاعب المصري والبرازيلي وسر "حزنه"

كشف ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن الفارق بين اللاعب المصري و نظيره البرازيلي

وأكد ميكالي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن اللاعب المصري يشبه كثيرا اللاعب البرازيلي مشددا أن في البرازيل يولد للاعب جديد كل ثانيه ووجود عدد كبير من اللاعبين المميزين يجعلك قادر علي صنع ٤ منتخبات في غاية القوة.

وأضاف ميكالي أن مصر كره القدم لديها مثل العقيده وهو الأمر ذاته في البرازيل مشددا أن الأزمة في مصر هي عدم امكانية اقامة معسكر كل شهر

وأضاف أن اللاعب المصري مع اضافة بعض التكتيكات له يصبح في منتهي الخطورة مشددا أن اللاعب المصري أيضا يستوعب الأمور بسرعة شديدة و ينفذها بمنتهى الدقة .

واضاف أن خطته مع المنتخب الأوليمبي هي تطويره ونقل خبراته لجميع اللاعبين .