سيد معوض: كولر لن يغير طريقة لعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيواصل الاعتماد على نفس طريقته في الموسم الماضي خلال لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن الأهم خلال اللقاء هي الحالة الفنية للاعبي الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة لاعبي الأهلي خلال اللقاء ستسهل الأمور، خصوصا بداية اللقاء، لو كان نجوم الفريق في أفضل مستوياتهم ستكون النتيجة لصالح الفريق، خصوصا محمد الشناوي وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، الأهلي لديه فرصة كبيرة بالمكسب".

وأضاف: "التشكيل المتوقع (الشناوي، هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول، أليو ديانج، ومروان عطية، إمام عاشور، وكهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات) من الصعب دخول أكثر من لاعب جديد على التشكيلة".

وواصل: "أتمنى ظهور علي معلول بحالة جيدة في المباراة، ويجب أن يجد مساندة من لاعبي الوسط، لتقديم الأداء الهجومي المنتظر".

وبسؤاله عن لقاء بيراميدز والجيش الراوندي في دوري الأبطال، قال: "بيراميدز يضم قائمة قوية ولديه حلم يريدون تحقيقه، لكن المهم البداية القوية، وقولت أن بيراميدز كان من الممكن أن يتوج بالدوري في الموسم قبل الماضي في ظل ابتعاد القطبين عن مستواهم، لكن على ارض الواقع الامور المختلفة، بيراميدز لديه عناصر قوية وضم صفقات قوية لكن الأهم الأداء داخل الملعب، والاستفادة من تلك المجموعة في وقت واحد يكون صعب، ومحمود صابر كان من العناصر الجيدة وتمت اعارته لـ زد".

وأتم: "تشكيل بيراميدز بنسبة كبيرة احمد الشناوي، وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي وكريم حافظ، بلاتي توريه ووليد الكرتي، وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ولاكاي".