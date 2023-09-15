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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا في الشيخ زويد

الكشف الطبي مجانا
الكشف الطبي مجانا في شمال سيناء

واصلت القافلة الطيية التي تنظمها جامعة الأزهر ،تقديم خدماتها للمواطنين  بمستشفى الشيخ زويد المركزي شمال سيناء ، اليوم الجمعة  بالكشف الطبي على المترددين ، حسب التخصصات الطبية المتاحة ، ضمن برنامج (حياة كريمة)، تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

10تخصصات :

حيث تضم  القافلة 10 تخصصات طبية وهي الـ "باطنة - مسالك - عظام - رمد - اطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف واذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي"، 

كما  عقدت قافلة الأزهر الطبية ، عدد من الندوات التوعية، للمواطنين بمدينة الشيخ زويد ، الى جانب توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا عبارة عن 1000 كرتونة مواد غذائية و1750 شنطة مدرسية و600 لعبة أطفال و1500 شنطة ملابس، وتوزيع كمية من الادوية على مختلف مستشفيات المحافظة، واجراء امتحانات محو الأمية.
وقد تم الكشف الطبي على 1499 حالة ،واجراء فحص معملي لـعدد 102مواطنًا، وإجراء 66 أشعة و69 سونار و80 تحليل معملي للمواطنين، بجانب تحويل 14حاله لاستكمال الفحص والعلاج في المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر.

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الشيخ زويد القافلة الطبية الأزهر المواطنين

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