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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: محافظات الصعيد حصلت على نصيب الأسد بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

قالت نسرين الشرقاوي ، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن محافظات الصعيد حصلت على نصيب الأسد بمبادرة حياة كريمة ، وذلك لان النسبة الاكبر من الفقر كانت محصورة في الصعيد بنسبة تعدت ٥٠٪؜ .

وأضافت نسرين الشرقاوي ، خلال لقائها لبرنامج " هذا الصباح " والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن أكبر التحديات التي واجهتها مبادرة " حياة كريمة " هي هجرة أهالي الصعيد للقاهرة ومحافظات الوجه البحري للبحث عن فرص عمل ، وايضا غياب الثقافة وعدم الوعي .

وأشارت ، إلى أن مبادرة " حياة كريمة " تعكس حياة متكاملة ، والاهتمام بالوعي والثقافة ، وتشييد عدد كبير من القصور الثقافية ، والتغلب على فقر الخدمات الصحية ، وقلة المستشفيات .

ولفتت ، إلى أن حياة كريمة وفرت بينة تحتية للصحة والتعليم ، وتوفير فرص عمل لائقة ، بالاضافة إلى الاهتمام بالصناعات التي تتميز بها كل محافظة.

 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المركز ألمصري للفكر والدراسات القصور الثقافية اهالي الصعيد نسرين الشرقاوي توك شو

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