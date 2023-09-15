شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مشكلة اللاعب رمضان بيكهام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد شوبير:"موضوع احمد رمضان بيكهام باختصار شديد الأهلي طلب اللاعب قبل ساعه واحده من غلق باب الانتقالات اللاعب رحب جدا والأهلي تفاوض مع مسئولي سيراميكا اللي رجعوا للكابتن أيمن الرمادي وسألوه موافق ولا لأ قال طبعا لأ الوقت ضيق جدا إني اجيب بديل تم الاعتذار للاهلى ولكن تبقي المشكله ان بيكهام زعلان جدا كان نفسه يرجع الأهلي".

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، اليوم، عن ضم القلعة الحمراء صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "كما توقعت الاهلي يطلب ضم أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا ولكن قبل غلق باب القيد بساعات قليلة جدا".



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، اليوم الجمعة بالسعودية.