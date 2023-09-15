هل يعود “موفاسا” قريبا؟| الطبيب النمساوي يكشف حالة لاعبي الأهلي المصابين.. وهذا موقف كريم فؤاد

تحدث البروفيسور النمساوي كريستيان فينك الطبيب المعالج للاعبي النادي الأهلي، عن حالة الثلاثي أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور لاعبي النادي الأهلي، وقد أطلعنا على تصريحاته التلفزيونية حول حالتهم الطبية وجاهزيتهم للعودة إلى الملاعب.

أكرم توفيق وكريم فؤاد ينتظران العودة بفارغ الصبر

وفي تصريحاته، أشار البروفيسور كريستيان فينك إلى أنهم بدأوا في التعامل مع لاعبي الأهلي منذ ثلاث سنوات، وأن هناك تطورًا ملحوظًا في الأمور مؤخرًا. وتحدث عن أهمية التأهيل الصحي بشكل جيد للإصابات التي يعاني منها الثلاثي لضمان عدم عودتها مجددًا، وخاصة إصابة القطع في الرباط الصليبي التي تعتبر من الإصابات الحساسة.

مدى التأخير في عودة اللاعبين

وأشار البروفيسور فينك إلى أنه في الماضي، كانوا يقررون عودة اللاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي بعد مرور ستة أشهر فقط من الإصابة. ولكن الآن، تغيرت الأمور وأصبحت العودة تأخرت إلى 8 أو 9 أشهر. ويشير هذا التأخير إلى التفاف كامل على الإصابة واختبارات دقيقة للتأكد من جاهزية اللاعب للعودة إلى الملعب.

الحماس والإصابات

وأوضح البروفيسور فينك أن الحماس الزائد ليس سببًا في إصابات اللاعبين. فبالنسبة لأكرم توفيق، أشار إلى أنه لديه قدرات بدنية مميزة، وأن الأهلي يعتمد عليه كثيرًا ويتمنى عودته سريعًا. وبدأ توفيق التدريب في معسكر النمسا ومن المتوقع أن يعود إلى الملعب تدريجيًا.

كريم فؤاد: جاهز ذهنيًا

أما بالنسبة لكريم فؤاد، فأشار البروفيسور إلى أنه جاهز ذهنيًا ولكنه يحتاج إلى بعض التقويات في الركبة المصابة. وقدم أداءً جيدًا في الاختبارات الطبية وهو قريب من العودة للملاعب. ويعتبر فؤاد لاعبًا مميزًا ومن المتوقع أن يكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي.

نصيحة البروفيسور فينك

وفي الختام، أوصى البروفيسور فينك بمراقبة ومتابعة الثنائي كريم فؤاد وأكرم توفيق بشكل جيد من قبل الجهاز الطبي. وهذا من أجل التأكد الكامل من جاهزيتهم للعودة إلى الملاعب قبل المشاركة في المباريات، خاصةً أنهما متحمسان للغاية للعودة إلى اللعب.

وزيارة إمام عاشور لزملائه في معسكر النمسا كانت ودية للغاية، وتهدف إلى الاطمئنان على جاهزيتهم الذهنية والبدنية للعودة للملاعب. وعلى إمام عاشور أن يدخل المباريات بتدريج، خاصةً بعد عودته من إصابة عضلية صعبة.

ويظهر أن لاعبي النادي الأهلي، أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، يتطلعون بشغف كبير للعودة إلى الملاعب. وبفضل جهود البروفيسور كريستيان فينك والجهاز الطبي، يبدو أنهم على الطريق الصحيح للتعافي بشكل كامل والمشاركة في المباريات.

ومن المؤكد أن هذا النبأ سيسعد جماهير النادي الأهلي، التي تنتظر بفارغ الصبر عودة هؤلاء الأبطال إلى الملعب. ويبقى لنا الانتظار لرؤية إسهاماتهم الرائعة في تحقيق النجاحات والانتصارات لفريقهم الغالي.

ومن جانبنا، سنواصل متابعة تفاصيل عودتهم وأخبارهم بكل اهتمام. نتمنى لهم جميعًا الشفاء العاجل والنجاح في مسيرتهم الرياضية.