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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاش طفولة بائسة| ميكالي يدافع عن الأهلي.. ويكشف بداياته بالبرازيل.. وهذه سر شعبية "صلاح"

ميكالي
ميكالي

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي العديد من المفاجآت عن أصعب اللحظات فى مشواره الكروي والتدريبي. 

وتطرق ميكالي إلي أزمات الأندية من المنتخبات الوطنية فضلا عن تسليطه الضوء على شعبية محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر.  

صدى البلد يستعرض ابرز تصريحات ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي. 

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ميكالي حارس مرمي 

 

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن بداياته في عالم كرة القدم، مشيرًا إلي أنه كان حارس مرمي، لكنه لم يمتلك مسيرة كبيرة كلاعب.

وقال ميكالي، خلال تصريحات تليفزيونية إن حياته كانت صعبة، نظرًا لأن ظروف عائلته كانت متواضعة، مضيفًا أنه لم يكن يشارك أساسيًا مع النادي الذي بدأ في صفوفه، لذلك فضلت الانتقال إلي أندية صغيرة للحصول علي فرصة المشاركة.

وتابع ميكالي: انهيت مسيرتي كلاعب بشكل مبكر، واتجهت للتدريب، حيث حصلت دراسات في التدريب وأنا في سن مبكرة.

وتطرق ميكالي إلي تجربته مع منتخب بلاده الأوليمبي وقيادته لتحقيق أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد وقال: إن فريقه في أولمبياد ريو صاحبتها صعوبات في البداية، حيث تعادل الفريق في مباراتين وتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.

وأكمل ميكالي : واجهت ضغوطات كبيرة قبل مواجهة منتخب ألمانيا في نهائي أولمبياد ريو، وذلك نظرا لذكري الخسارة القاسية التي تلقاها منتخب البرازيل الأول أمام نظيره الألماني في مونديال 2014.

وأشار ميكالي إلي أنه كان مرشحا في في مرحلة لتولي قيادة المنتخب البرازيلي الأول، موضحًا أن الجماهير والإعلام في البرازيل لا يرحمان أي مدرب يحقق نتائج غير مرضية.

وأوضح ميكالي أن تجربته مع الهلال السعودي وكذلك مع الظفرة الإماراتي، كان لها دور في إبراز اسمه علي مستوي المنطقة العربية، إلي إن تولي حاليا قيادة منتخب مصر الأولمبي وقال : تجربتي مع الظفرة أكسبتني خبرة كبيرة بالكرة العربية وأجوائها.

وأضاف ميكالي أن مواجهة المنتخب الألماني ابان توليه تدريب البرازيل في النهائي كان امر صعب للغاية ولكنه نجح في تحقيق الحلم حيث أن المنتخب الأوليمبي البرازيلي لم يتوج من قبل بتلك البطولة.

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ميكالي يكشف الفارق بين اللاعب المصري والبرازيلي 

أكد ميكالي أن اللاعب المصري يشبه كثيرا اللاعب البرازيلي مشددا أن في البرازيل يولد للاعب جديد كل ثانيه ووجود عدد كبير من اللاعبين المميزين يجعلك قادر علي صنع ٤ منتخبات في غاية القوة.
وأضاف ميكالي أن مصر كره القدم لديها مثل العقيده وهو الأمر ذاته في البرازيل مشددا أن الأزمة في مصر هي عدم امكانية اقامة معسكر كل شهر لافتا إلي أن اللاعب المصري مع إضافة بعض التكتيكات له يصبح في منتهي الخطورة مشددا أن اللاعب المصري أيضا يستوعب الأمور بسرعة شديدة و ينفذها بمنتهى الدقة .
 

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ميكالي وشعبية محمد صلاح

أكد البرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول وقاد منتخب مصر الأول يملك شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، ومنها البرازيل.

وقال ميكالي: أمامنا فترة صعبة وحاسمة قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ونفكر بعناية قبل اختيار اللاعبين الكبار الذين سنضمهم لقائمة المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب عالمي وله شعبية كبيرة في كل أنحاء العالم وليس على مستوى مصر فقط، صلاح له جمهور في البرازيل".وتابع: "أحلم بقيادة منتخب مصر للحصول على ميدالية في أولمبياد باريس، ولدينا الإمكانيات اللازمة لذلك".

وأردف: "علاقتي قوية مع روي فيتوريا الذي ساندني في الكثير من المواقف فيما يتعلق باللاعبين الذين طلبتهم، لم يسبق أن حدث بيننا أي خلاف".

واستمر: "فيتوريا تشاور معي قبل اتخاذه قرار ضم 4 لاعبين من المنتخب الأولمبي، وأنا أدرك جيدا أن الأولوية للمنتخب الأول قبل الأولمبي".

وأكمل: "أخبرت اتحاد الكرة بموافقتي على قيادة منتخب مصر مواليد 2005 ولا يوجد تعارض بين هذه المهمة وقيادة المنتخب الأولمبي لكن حتى الآن لم نتوصل لاتفاق نهائي".

وأتم: "أحب عصام الحضري وأحترمه ولم أصطدم معه لأن في عملنا لا يوجد وقت للصدامات، المدير الفني هو الشخص الذي يجب عليه اتخاذ القرارات المصيرية".

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ميكالي يدافع عن الأهلي 

تحدث البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبى، عن كواليس السماح للاعبي الأهلى بالرحيل عن معسكر المنتخب الأخير قبل انتهائه، موضحا أن هناك حالة من التوافق بين الجهاز الفني للمنتخب والأندية.

وأضاف ميكالى: "في المعسكر الأخير تعاونت مع الأهلي نظرا لظروفه وارتباطاته، لأن الأهلي تعاون معي من قبل وترك لي لاعبيه، وبالتالي طالما التوافق لا يعيق عملي مع المنتخب ولا يفسد الأمور فلا أمانع في ذلك".

وواصل ميكالي: لو شعرت للحظة واحدة أن رحيل لاعبي الأهلي من المعسكر سوف يؤثر على المنتخب، لما سمحت لهم بالرحيل بكل تأكيد، أنا مع أي تعاون وتوافق يخدم مصلحة الجميع ولا يسبب ضررا لأحد.

وأكمل ميكالي: في البرازيل الكرة مثل عقيدة دينية وكل ثانية يصبح عندك لاعبا جديدا وهناك عدد كبير جدا من اللاعبين يجعلك تكون 4 منتخبات لكن هنا في مصر الموضوع أقل".

وأتم ميكالى : ما يحزنني هو عدم قدرتنا على إقامة معسكر كل شهر، لكن اللاعب المصري يستوعب المعلومات سريعا جدا وهذا ما يسعدني في التعامل معه، مصر بها قوة كبيرة ولدي اعتقاد راسخ أنه من خلال العمل الجاد والالتزام نستطيع هزيمة أي منتخب ولن نخاف من مواجهة أي منافس.

ودافع ميكالي عن النادي الاهلي، بعد أزمة الفراعنة الأخيرة وقال: في معسكر منتخب مصر الأخير كان الاهلي يحتاج عددًا من لاعبيه الموجودين مع المنتخب وكنت أحتاج وجودهم معنا أيضًا، ولكن لا أعتقد أبدا أن الاهلي يقصد الإضرار بمصالح المنتخب”.

وأشار ميكالي إلى أنه يرى دائمًا أن مصلحة المنتخب هي الأهم لكن في الوقت نفسه لابد من مساعدة الأندية الكبيرة.

واستكمل ميكالي: “كرة القدم في البرازيل أشبه بالعقيدة الدينية وفي كل ثانية يظهر لاعب جديد بينما إنتاج اللاعبين في مصر أقل، اللاعب المصري جيدًا جدًا ويملك ملامح فنية مشابهة لنظيره البرازيلي مشيرا إلي أنه يحلم بقيادة منتخب مصر للحصول على ميدالية في أولمبياد باريس.

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طفولة ميكالي البائسة 

كشف ميكالي أنه عاش فترة طفولة صعبة بالبرازيل ولم يحظى بفرص جيدة لإثبات قدراته الفنية وقال أنه عاش فترة طفولة صعبة بالبرازيل ولم يحظى بفرص جيدة لإثبات قدراته الفنية أثناء كان لاعبًا.

وأكد ميكالي أنه وجد صعوبة في اللعب كأساسي خلال تجاربه مع عدد من الأندية ومهمته مع البرازيل نحو أول ميدالية ذهبية أولمبية كانت صعبة للغاية في ظل العقدة التي كانت تلازم السامبا في الأولمبياد.
وتابع:"حينما توجنا بأول ميدالية ذهبية في الأولمبياد كنا نعاني نفسيا ككرة برازيلية بعد الهزيمة الصعبة أمام ألمانيا بسباعية في كأس العالم.

وأختتم حديثه قائلا: حاولت تعويض ذلك بعالم التدريب ودخل مجال التدريب وذاكر وخاض تجارب ومحاولات كثيرة حتى يثبت أنه مدرب جيد.

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