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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يعلن توزيع تذاكر مباراة الأهلي على الجماهير مجانًا

الاهلي واتحاد العاصمة
الاهلي واتحاد العاصمة

يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة في مباراة السوبر الأفريقي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، بحثا عن التتويج باللقب التاسع في مشواره.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "اتحاد العاصمة يعلن توزيع تذاكر مجانية لجماهيره في مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي بمجرد وصول الجماهير لملعب المباراة"

وكان الأهلي توج في يونيو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي بـ3 أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

 

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