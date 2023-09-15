عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن محافظات الصعيد يعيش بها ما يقرب من ثلث سكان مصر، وقد عانت من الإهمال لعقود طويلة، ولكن مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التنمية؛ كانت هناك أولوية في التطوير لها. 

txt

منها زراعة الرمان بأسيوط..التنمية المحلية: الصعيد يحظى بأولوية كبيرة في حياة كريمة

txt

مجدى بدران: مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بمواطني الصعيد

 وأضاف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسير في مسارين فيما يتعلق بتنمية الصعيد، الأول يتعلق بالبناء، والثاني يتمثل في التنمية.

وأشار إلى أن مسار البناء يشمل إنشاء تجمعات سكنية جديدة، وبناء ما يقرب من 14 مدينة ذكية جديدة في 10 محافظات بالصعيد، هذه المدن الجديدة من مدن الجيل الثالث والجيل الرابع، وتضم مشروعات سكنية وقطاعات خدمية مختلفة.

الصعيد التنمية المحلية اهتمام الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية حياة كريمة فى عهد الرئيس السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

وصلت إلى معشر قريش وعبدة الأصنام | القصة الكاملة لأزمة داليا شوقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

ترشيحاتنا

مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

ضربة لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أحد أهالي ضحايا درنة: لم نتوقع أن تكون العاصفة بهذه القوة

النشيد الوطني.. معلمة مغربية تروي قصة الساعات الأخيرة لتلاميذها المتوفين بسبب الزلزال

المسماري: الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر صحفي لأبطال فيلم الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

فيديو

كارثة جديدة في ليبيا.. وتحذير مهم من الأمم المتحدة

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ