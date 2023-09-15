كاتب صحفي: الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن محافظات الصعيد يعيش بها ما يقرب من ثلث سكان مصر، وقد عانت من الإهمال لعقود طويلة، ولكن مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التنمية؛ كانت هناك أولوية في التطوير لها.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسير في مسارين فيما يتعلق بتنمية الصعيد، الأول يتعلق بالبناء، والثاني يتمثل في التنمية.

وأشار إلى أن مسار البناء يشمل إنشاء تجمعات سكنية جديدة، وبناء ما يقرب من 14 مدينة ذكية جديدة في 10 محافظات بالصعيد، هذه المدن الجديدة من مدن الجيل الثالث والجيل الرابع، وتضم مشروعات سكنية وقطاعات خدمية مختلفة.