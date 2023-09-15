شهية وسريعة.. طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني 

تعتبر طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني، من المقبلات اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي واحد الوصفات المحببة لدى الأطفال والكبار أيضا.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني، وهي من الأكلات اليابانية الشهية واللذيذة والتي يمكن تحضيرها بين الوجبات، ويمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني

طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني

مقادير طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني

3 أوراك دجاج مخلية مقطعة إلى قطع صغيرة

3 فصوص ثوم مفروم فرماً ناعماً

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة صوص صويا

2 ملعقة كبيرة خل أرز

1 ملعقة كبيرة زيت السمسم

1 ملعقة كبيرة سكر

½ كوب نشا بطاطس (80 غرام)

زيت للقلي

للتقديم :

شريحة ليمون وودجز

بقدونس طازج

طريقة عمل بوب كورن الدجاج الياباني

_ نخلط الدجاج مع الثوم والزنجبيل، صوص الصويا، خل الأرز، زيت السمسم والسكر في وعاء حتى يُغطّى بالتساوي.

_ نغطي المزيج وندخله البراد لمدة حوالي ساعة.

_ نسخن الزيت في قدر على نار عالية حتى تصل حرارته إلى حوالي (170 درجة مئوية).

_ نخلط الدجاج مع التتبيلة مرة أخرى، ثم نرش فوقه نشا البطاطس.

_ نقلب الدجاج قليلاً حتى يمتزجا إلى حد ما، ولكن دون خلط حتى تغطى كل قطعة دجاج بالتساوي لأن الجيوب غير المستوية من نشا البطاطس ستعطي الدجاج قوامه المميز.

_ نقلي نصف الدجاج في المرة الواحدة، حتى يصبح ذهبياً فاتحاً وتتشكل به الفقاعات، لمدة 5-7 دقائق.

_ نخفف حرارة الزيت إلى حوالي 320 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية).

_ نترك الدجاج يرتاح على المناشف الورقية وارفعي درجة حرارة النار.

_ نسخن الزيت إلى حوالي 390 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية)، ثم نقلي الدجاج مرة أخرى لمدة تتراوح بين 2-3 دقائق حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

_ نصفي الدجاج البوب كورن على المناشف الورقية، ونقدمه مع الليمون والبقدونس.