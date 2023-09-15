بيت أبويا.. منة عدلي القيعي تكشف تفاصيل الأغنية وعلاقة والدها بها

كشفت الشاعرة منة القيعي عن تفاصيل تقديمها أغنية “بنت أبويا” التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها من خلال مسلسل “موضوع عائلي”.

وقالت منة القيعي، خلال لقائها في برنامج “ضيفي” مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق: من زمان نفسي أعمل أغنية عن الأب تكون أغنية رومانسية ومش حزينة، لأن علاقة البنت بأبوها دايما فيها شيء من الرومانسية وقعدت سنين مش عارفة أكتب، وطلعت بكوبليه بيقولولي إني شبهك، لأن الناس دايما كانت تقول إني شبه بابا في الملامح والطباع.

وأضافت منة القيعى: فضلت سنين مش عارفة أكمل الأغنية، لغاية ما في يوم بابا راجع بالليل من البرنامج، وسمعت صوت المفتاح في الباب، وفي لحظة جالي كلام صوت رنة المفتاح في الباب ساعة أما توصل، وبعد سنوات من البحث عن اللحن المناسب اللي أنا عايزاه، أحمد الجنايني منتج مسلسل موضوع عائلي كلمنا عن العمل، ولقيت إنها أفضل فرصة لتنفيذ الأغنية.

أغنية "بنت أبويا" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وأداء هنا يسري.

مسلسل موضوع عائلى

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.تمكن المسلسل المصري موضوع عائلي من الدخول الى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة فى دولة الإمارات عبر منصة شاهد vip.