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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع المخرج عماد البهات في والدته

المخرج عماد البهات
المخرج عماد البهات

أعلن المخرج عماد البهات، وفاة والدته.

وكتب عماد البهات، خبرا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رحلت أمي روحية.. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.. دعواتكم”. 

عماد البهات

ويعد آخر أعمال المخرج عماد البهات فيلم "صندوق الدنيا"، وشارك في بطولة الفيلم، النجوم: خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو، والفيلم من إنتاج شركة كيميت للإنتاج السينمائي، ومكساج طارق علوش، مدير التصوير عمرو فاروق، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات. 

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عماد البهات

عمل البهات في بداياته في مجال إنتاج أعمال ومواد فيلمية وثائقية ودعائية لصالح قنوات تلفزة أوروبية.

البهات كان من أوائل السينمائيين المطالبين بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية بعد ثورة 25 يناير 2011، ومن بين أفلامه “البلياتشو” و"استغماية".

كانت بداية البهات في السينما مع أوائل التسعينيات، حيث عمل كمساعد مخرج مع كل من: المخرج داوود عبد السيد، والمخرج يسري نصر الله.

بدأ عماد البهات بكتابة أول أعماله السينمائية “استغماية”، وشارك سيناريو فيلم استغماية في مهرجان قرطاج السينمائي في تونس .

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