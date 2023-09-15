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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الحفيد الأصغر للموسيقار سيد درويش

سيد درويش
سيد درويش

توفى طارق درويش، الحفيد الأصغر للفنان سيد درويش، وهو ما أعلن عنه شقيقه، محمد درويش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

سيد درويش
سيد درويش

وكتب محمد درويش: ("إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفي إلى رحمة الله- تعالى- أخي طارق درويش نسألكم الدعاء، البقاء لله- تعالى- وحده، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".. و"الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون".. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتستقبل أسرة الراحل طارق دوريش، عزاءه، في مسجد الشرطة بالدراسة، غدا السبت، بعد صلاة المغرب.

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سيد درويش

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش حيث تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023 - 2024 بامسية تقام في الثامنة والنصف مساء الأحد 17 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

و يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الاروام، إلي جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى ، قلبي دليلى، فات الميعاد .

ويشارك فى هذه الاحتفالية كل من  أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، محي صلاح وأحمد الوزيرى.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .

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