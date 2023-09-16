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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم| افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد 6 سنوات من ترميمه

تطوير مسجد سارية
تطوير مسجد سارية الجبل

قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الأثار الإسلامية ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، إن مسجد سارية الجبل هو أول مسجد عثماني أنشأ في مدينة القاهرة وأول مسجد تم بناؤه داخل الجبل  وداخل القلعة الخصيبة والذي كان يستقبل فيه الوالي أو الحاكم وزواره مو جميع أنحاء العالم، وتم البدء فى تطويره منذ 6 سنوات.


وأكد الكسباني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر أنه اول مسجد من طراز إمبراطوري والذي ظهر في العصر العثماني، كما إنه يمتاز برونقه وصغر حجمه بالإضافة إلى إنه يتكون من جزئين أولهم بيت الصلاة، والحرم وهو الجزء الملحق لهذا المسجد.


وأشار أستاذ الأثار الإسلامية ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق،  إلى أنه اول مسجد يوجد له سارية عالية حتي أطلق عليها سارية الجبل، فسارية الجبل تري من أي مكان في القاهرة في ذلك الوقت.

لماذا أطلق عليه سارية الجبل؟

وأوضح، سارية الجبل هي المأذنة الملحقة بالجبل والتي ألحقت بالطراز العثماني والذي يشبه سارية العلم، كما أطلق عليه سارية الجبل لوجوده داخل القلعة الحصينة.


وتابع:  ترميم مسجد سارية الجبل أكبر دليل على اهتمام الدولة بتطوير المناطق الأثرية والاهتمام بالقلعة وكل آثارها، وسوف يتم افتتاحه اليوم.

أول مسجد عثماني المأذنة الطراز العثماني العصر العثماني مسجد سارية الجبل

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