باليه الأوبرا تقدم أول عروضها على مسرح البولشوي في موسكو

قال الدكتور هاني حسن الراقص الأول في فرقة بالية اوبرا القاهرة، إن وزير الثقافة نيفين الكيلاني لها الفضل في مبادرة تقديم عرض فرعوني بالتراث المصري والحضارة المصرية بموسكو، وبالفعل تم الإشادة بهذا العرض من قبل الروس.

وأكد حسن ، خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر إن هذا اليوم شوف يكتب في تاريخ البالية المصري، لأنه ولأول مرة يتم تقديم بالية كامل على مسرح البولشوي في موسكو.

وأضاف أنه هذا يعتبر وسام في تاريخ بالية أوبرا القاهرة على المستوي المهاري والفني لها.