عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ستحول لفيلم متماسك سينمائيًا.. أمير رمسيس يكشف تفاصيل عمل أنف وثلاث عيون

أمير رمسيس
أمير رمسيس

قال المخرج أمير رمسيس، إنه كان فى البداية شاعر بصعوبة لإعادة تقديم رواية "أنف وثلاث عيون" لإحسان عبد القدوس وتحويلها لفيلم. 

وأضاف أمير رمسيس، فى تصريحات لـ "عرب وود": أنه بمجرد قراءة النسخة الأولى الذى قدمها له الكاتب وائل حمدي ، زالت كل مخاوفه وتحمس أكثر ، لأنها كتبت بسرد سينمائي مميز جدًا ، وهذا كان هدفه من البداية.معلقًا: كانت شاعر بصعوبة من فكرة تحويل الرواية لفيلم متماسك سينمائيًا .

 

أمير رمسيس أنف وثلاث عيون

وكان المخرج أمير رمسيس قد صرح مؤخرًا فى تصريحات تليفزيونية ،  
 قائلاً: أن فكرة السيناريو جريئة في الوقت الحالي ولكن لابد من التخلص من هذه القيود وإعادة الاهتمام بالأدب.
معلقًا: "شجعني جرأة المؤلف والفيلم ينقل أحداث الرواية وفي شخصيات جديدة مش موجودة في الرواية الأصلية.

وتابع أمير رمسيس، قائلاً: " السرد سيكون مختلف تمامًا عن الرواية ، لأن الرواية تحكي 3 محطات بشكل منفصل وأنا انقل وجهة نظر أخرى لرواية أنف وثلاث عيون."

والفيلم سيكون من بطولة النجوم ظافرعابدين وسلمى أبو ضيف ،صبا مبارك ،  جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود..

وستدور الأحداث حول دكتور هاشم جراح التجميل، الذى لم يجد العلاقة العاطفية المناسبة له حتى وصل لسن الأربعينات،وفجأة يقابل الفتاة الذى يشعر أنه غير قادر على مقاومة حبها ، بالرغم فرق السن بينهما الذى يتخطى العشرون عام ، ثم تتفاقم الأحداث.!

امير رمسيس المخرج أمير رمسيس أنف وثلاث عيون إحسان عبد القدوس أخبار أمير رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

فشل سينمائيًا .. طارق الشناوي يضع محمد رمضان فى مرمي الانتقادات

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

يسرا توجه رسالة دعم لأشرف مصيلحي: تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة

مستشفى الأمراض العقلية .. زياد برجي يشن هجوما على إدارة موريكس دور

شعرت بالخوف .. سر ابتعاد عفاف راضي عن التمثيل

متفرجتش على جعفر العمدة.. ماذا قالت جميلة عزيز عن مسلسلات رمضان

مش عايزين منك حاجة.. ابنة رانيا يوسف توجه رسالة صادمة لوالدها محمد مختار

هاني فرحات بعد حفل ليلة الزمن الجميل: انتظروا الكثير من المفاجآت

ترشيحاتنا

بحث ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات بمؤتمر وزراء الداخلية العرب 18 سبتمبر

تخفف عن كاهل المواطن .. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

شاهد.. 55 صورة من زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

منطقة سعودية تتعرض لرياح عنيفة وتحذير شديد من الأرصاد

الأعلي للإعلام: الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ