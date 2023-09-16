شاهد.. كندة علوش فى العرض السينمائي العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء"

نشرت الفنانة كندة علوش، صورتها أثناء حضور العرض العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء" ،ضمن مسابقة "Discovery" بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

وعلقت كندة علوش، قائلة: "على السجادة الحمراء لفيلمنا الأتوبيس الأصفر بمهرجان تورنتو السينمائي".

فيلم الحافلة الصفراء

وقد نشرت كندة علوش مؤخرًا فيديو تعرب فيه عن سعادتها لمشاركتها بالفيلم ، من خلال صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

وعلقت كندة علوش: "تجربة استثنائية لا تشبه غيرها.. رحلة مختلفة خاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء أعتز بكل لحظة فيها"، ولفتت إلى أن قصة الفيلم إنسانية، لمست قلبها منذ أن قرأت النص، مضيفة: "عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أول صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز".

وأضافت كندة علوش: أنها كانت مستمتعة بالتجربة جدًا ، معلقة: "استمتعت جدًّا بالعمل مع نجوم بوليود.. وتشرفت بالعمل مع طاقم العمل الرائع.. ابتداء من المنتجة والمخرجة مرورًا بكل فرد من الكاست والكرو.".

وقالت كندة علوش، فى تصريحات سابقة سابقًا ، إنها ستلعب دور امرأة تدعى ميرا، وهى مديرة مدرسة.

وأضافت كندة علوش ، أن نص الفيلم شدهها وتمنت على الفور أن تكون جزءًا منه ، معلقة: "أول ما قرأت أول 10 صفحات من السيناريو، تأكدت أني لازم كون جزء من هذا الفيلم.. لأنه بيحكي عن قصة بشرية بتصير بأي مكان في العالم".

وفيلم الحافلة الصفراء

وفيلم "الحافلة الصفراء" يحكى عن فتاة عمرها 6 سنوات تتوفى من ارتفاع درجة الحرارة في المدرسة، ويناقش موضوع الأمومة والفقدان، وهو يعتبر أول فيلم يكون إنتاجه مشتركًا بين العرب والهند.

كندة علوش