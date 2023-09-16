تضرر منها العالم كله.. أحمد موسى: مصر بها أزمة واحدة فقط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أزمة واحدة فقط تواجه مصر، وهي الأزمة الاقتصادية، قائلا: "مفيش أي أزمات أخرى تواجه مصر".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الأزمة الاقتصادية تؤثر على كافة دول العالم، وليس على مصر فقط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هل المواطن نزل في أي وقت يشتري أي سلعة ومالقهاش؟"، مضيفا: "هناك إتاحة لكل السلع في مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية نفذت مشروعات تنموية كبيرة في كل القطاعات".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "لم أر أحدا من من أصحاب القلوب السوداء، كتب كلمة عن مشهد بني سويف النهاردة، واستقبال الرئيس السيسي بشكل حافل".