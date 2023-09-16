مكنتش أعرف إنه جاي.. مواطن: أعطيت الرئيس السيسي سبحة هدية

كشف عادل فكري المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بمحافظة بني سويف، تفاصيل وكواليس لقائه بالرئيس السيسي.

وقال عادل فكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي احتضن كل الأهالي في قرية سدس الأمراء ببني سويف".

وأضاف عادل فكري:" مكنتش متخيل إني أقعد مع رئيس الجمهورية"، مضيفا:" الرئيس السيسي متواضع وإنسان وقريب من المصريين ".

وتابع عادل فكري:" أعطيت الرئيس السيسي سبحة غالية عاليا هدية مني له والرئيس السيسي يستاهل أكتر من كده ".

وأكمل عادل فكري:" مكنتش اعرف إن الرئيس السيسي جاي الشقة عندي وكل الأهالي استقبلوه استقبالا حافلا".