إحدى أهالي قرية سدس الأمراء: كنت مبسوطة عشان سلمت على الريس .. فيديو

عبرت السيدة صباح، إحدى أهالي قرية سدس الأمراء والتي تحدثت إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته اليوم، عن سعادتها البالغة بسبب حديثها مع الرئيس، قائلة "النهاردة كان يوم مفرح .. انا كنت في البلكونة وبشاور للريس عشان اسلم عليه وقالي اطلعلك ولا تنزلي".

وأضافت "صباح" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن ابنها بيشوي كان خائف من أن يسلم علي الرئيس ولكن الرئيس قام بمحادثته وجاءت الكاميرا لالتقاط صورة تجمعنا معه.

وتابعت صباح، أنها لم تتوقع أن يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا معهم، مشيرة إلى أن جميع عبارات السعادة قليلة علي وصفها لشعورها تجاه فعل الرئيس معهم في صباح اليوم.