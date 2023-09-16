نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي أثلج صدور الفلاحين من لؤلؤة الصعيد

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلج صدور الفلاحين في ذكرى عيدهم الـ71 من لؤلؤة الصعيد بحزمة من القرارات المخففة للأعباء، لافتا إلى أن كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس السيسي لأنه دوما وأبدا ينحاز لهم.

وأضاف عبدالرحمن أنه حضر الاحتفالية اليوم، بقرية سدس الأمراء التابعة لمحافظة بني سويف (لؤلؤة الصعيد) وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رغم الازمات الاقتصادية العالمية إلا أنه انحاز للفلاحين وأصدر حزمة من القرارات التي تخفف الأعباء عن البسطاء والمتعثرين

وأشار عبدالرحمن إلى أن الرئيس السيسي أصدر 8 قرارات كلها تهدف لتخفيف الاعباء.



قراراته رئاسية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

افتتح الرئيس قراراته بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثم زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وأكد عبدالرحمن ان الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

كما أمر بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

وقرر سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

توجيه لـ البنك الزراعى المصرى

واختتم الرئيس قراراته بـ توجيه لـ البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، مما اعتبر هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم.