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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4000 جنيه .. 4 هدايا من الرئيس السيسي بشأن المرتبات والمعاشات

معاشات
معاشات

يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم هموم المواطنين على عاتقه ويقدم كافة سبل الدعم لهم من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة كان من بينها توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والمرتبات.


هدايا الرئيس السيسي للمواطنين

مفاجأة سارة حملتها قرارات الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات وأيضا الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي معاشات تكافل وكرامة والتي من شأنها التخفيف عن آثار تداعيات الأزمات العالمية.

وتسعي حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لإعانة المواطنين  على ظروف المعيشة وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن والتي  كان من بينها توجيهات الرئيس.

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15 % زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة.. تفاصيل

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4000 جنيه.. الكشف عن موعد زيادة معاشات المحامين.. تفاصيل

4 هدايا لأصحاب المعاشات والموظفين


- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.

- زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.

- مضاعفة استثنائية للمستفيدين من المعاشات لتصبح 600 بدلا من 500 لإجمالي 11 مليون مواطن.


جاءت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محافظة بني سويف، وتضمنت مفاجأت أخري وتضمنت العديد من القرارات والتي تشمل مايلي :- 


- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.


- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.


- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيادة معاشات شهر أبريل 2023

وكان قد سبق وأقر  الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ شهر أبريل ومايو ويونيو 2023،  تصرف المستحقين 170 جنيها كحد أدنى، و1635 جنيها كحد أقصى.


طرق تنشيط فيزا تكافل وكرامة

- الاتصال بالخط الساخن 19680 هى  لتنشيط فيزا تكافل وكرامة عبرها

- أو من خلال التوجه إلي إلى وحدة الشئون الاجتماعية حيث يتم تفعيل الباركود عبر الموظف المختص بالإدارة الاجتماعية ومن ثم يستطيع صاحب كارت تكافل وكرامة من صرف المبلغ المستحق فور تفعيل الفيزا.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

-  صور بطاقة الرقم القومي السارية.

- صور قسيمة الطلاق «للمطلقات».

-  شهادة الوفاة بالنسبة للسيدات الأرامل.

-  صور شهادة الميلاد كمبيوترلأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

- ضرورة تقديم قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة والمقيدين جامعياً.

-  كما يلزم تقديم إقرار الوصاية فى حالة «الأيتام».

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بدء صرف معاشات سبتمبر من الماكينات التابعة لبنك ناصر الاجتماعي

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موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية «لذوي الاحيتاجات الخاصة».

- في حالة الهجر، مستندات من قسم الشرطة التابع له.

- صورة شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.

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