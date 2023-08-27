عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

صرف معاش
صرف معاش

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن كيفية صرف معاش شهر أغسطس 2023، والتي تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات أغسطس 2023، من ماكينات الصراف الالي atm  ويتم الصرف بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وتم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية حيث سيتم تنفيذ عملية الصرف في يوم 1 سبتمبر 2023، 


كيفية الاستعلام عن معاشات أغسطس 2023

  1. زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  2. تسجيل الدخول إلى حسابك. إذا كنت لا تملك حسابًا، يمكنك إنشاء واحد من خلال الموقع.
  3. بمجرد تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
  4. بعد الدخول إلى حسابك
  5. ستجد معلوماتك المتعلقة عن المعاش .

معاشات سبتمر 2023.. اعرف المستفيدين الجدد والفئات المستحقة لنسبة الـ 15%

تفاصيل آخر زيادة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أزمة تسوية معاشات الموظفين.. حقيقة إلغاء التقاعد المبكر للقطاع الحكومي والخاص

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة.. استعدادات مكثفة لصرف شهر أغسطس


أماكن صرف معاشات أغسطس 2023

  1. البريد المصري.
  2. منافذ شركة فورى.
  3. فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  4. ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM).
  5. البنوك التجارية.
  6. بنوك القرى.
  7. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

 

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

  1. الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
  2. الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
  3. الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
  4.  الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

تفاصيل آخر زيادة للمعاشات 2023

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وجائت كالآتي:

  1. زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.
  2. زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.
  3. زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.
  4. زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.
  5. زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.
  6. زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.

 

أغسطس 2023 الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية المعاشات الجديد القومية للتأمينات الاجتماعية تكافل وكرامة صرف معاشات أغسطس معاشات شهر أغسطس 2023 معاشات شهر سبتمبر 2023 موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 موعد صرف معاشات شهر أغسطس موعد زيادة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

موضوعات متعلقة

رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة

آخرها في يونيو .. وقف زيادة المعاشات للمستفيدين الجدد من أول يوليو

رسوم السحب والإيداع في البنوك.. موعد حسم القرار وقيمة الرصيد المخصوم من ATM

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

تفاصيل جديدة فى مواعيد صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

ترشيحاتنا

شوف مصلحتك.. المقاولون العرب يفجر مفاجأة حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

دعاء تيسير الولادة.. صيغ وأوراد من القرآن والسنة احرصي عليها

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

نيسان سنترا تنضم لقائمة سيارات أوفربرايس.. اعرف سعرها

كل ما تريد معرفته عن مدارس المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

هنستقبله بـ«زفة».. ناقد رياضي سعودي يؤكد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ