يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن كيفية صرف معاش شهر أغسطس 2023، والتي تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات أغسطس 2023، من ماكينات الصراف الالي atm ويتم الصرف بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وتم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية حيث سيتم تنفيذ عملية الصرف في يوم 1 سبتمبر 2023،



كيفية الاستعلام عن معاشات أغسطس 2023

زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى حسابك. إذا كنت لا تملك حسابًا، يمكنك إنشاء واحد من خلال الموقع. بمجرد تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. بعد الدخول إلى حسابك ستجد معلوماتك المتعلقة عن المعاش .



أماكن صرف معاشات أغسطس 2023

البريد المصري. منافذ شركة فورى. فروع بنك ناصر الاجتماعي. ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM). البنوك التجارية. بنوك القرى. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم. الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية. الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى. الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

تفاصيل آخر زيادة للمعاشات 2023

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وجائت كالآتي: