بعد قرارات السيسي بالزيادة .. هؤلاء يحصلون علي معاش استثنائي.. تعرف عليهم

تمنح هيئة التأمين الاجتماعي معاش إستثنائي وفقا لقانون التأمينات يمنح للعاملين السابقين فى الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أى معاش فضلا عن صرف معاش استثنائى للأشخاص الذين أدوا خدمات للدولة وعليه يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات الحصول عليه وماهي الشروط الواجب توافرها.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

يأتي صرف معاش إستثنائي بهدف تحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا كما يسعي المعاش الاستثنائي إلي المساعدة فى مواجهة الظروف المختلفة.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل دائم، سواء كان ذلك بتوفير مصدر دخل شهري لهم أو بإحدى الطرق الأخرى، ومن أبرز تلك المساعدات التي تقدمها للمواطنين حصولهم على معاش استثنائي.



طريقة الحصول علي معاش استثنائي



ويسعي الكثير من الناس إلي خطوات الحصول على معاش استثنائي خاصة بعد قرارات الرئيس أمس والخاصة بزيادة المرتبات والأجور وأيضا المعاشات و يلزم علي المواطن القيام بها من أجل استحقاق المعاش الاستثنائي والتي تشمل مايلي :-

- يجب علي المستفيد من المعاش استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه.

- يتم تقديم النموذج الى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.

- ثم تقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى.

-ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

هدايا الرئيس السيسي للمواطنين



وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين، والتي من بينها مايلي :-



- زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادةزيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها.

- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.



- إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، كما تم التوجيه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

- إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

- التوجيه بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.