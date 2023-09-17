عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قرارات السيسي بالزيادة .. هؤلاء يحصلون علي معاش استثنائي.. تعرف عليهم

معاش
معاش

تمنح هيئة التأمين الاجتماعي معاش إستثنائي وفقا لقانون التأمينات يمنح للعاملين السابقين فى الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أى معاش فضلا عن صرف معاش استثنائى للأشخاص الذين أدوا خدمات للدولة وعليه يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات الحصول عليه وماهي الشروط الواجب توافرها.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

يأتي صرف معاش إستثنائي  بهدف تحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا كما يسعي المعاش الاستثنائي إلي المساعدة فى مواجهة الظروف المختلفة.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل دائم، سواء كان ذلك بتوفير مصدر دخل شهري لهم أو بإحدى الطرق الأخرى، ومن أبرز تلك المساعدات التي تقدمها للمواطنين حصولهم على معاش استثنائي.

txt

15 % زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة.. تفاصيل

txt

معاشات الصحفيين تعقد الاحتفال الجماعي لمواليد سبتمبر.. الأربعاء


طريقة الحصول علي معاش استثنائي 


ويسعي الكثير من الناس إلي خطوات الحصول على معاش استثنائي خاصة بعد قرارات الرئيس أمس والخاصة بزيادة المرتبات والأجور وأيضا المعاشات و يلزم علي المواطن القيام بها من أجل استحقاق المعاش الاستثنائي والتي تشمل مايلي :-

- يجب علي  المستفيد من المعاش  استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه.

- يتم تقديم النموذج الى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.

- ثم تقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى.

-ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

هدايا الرئيس السيسي للمواطنين


وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين، والتي من بينها مايلي :- 


- زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادةزيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها.

-  زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.


-  إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، كما تم التوجيه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

txt

زيادة معاشات المحامين لـ 4000 جنيه على أجندة الجمعية العمومية للنقابة

txt

بدء صرف معاشات سبتمبر من الماكينات التابعة لبنك ناصر الاجتماعي

- إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

- التوجيه بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.

معاش معاشات معاش استثنائى خطوات طلب معاش استثنائي أصحاب معاشات الضمان ‏الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

موضوعات متعلقة

لجنة معاشات الصحفيين تدعو أعضاءها للاجتماع الأربعاء المقبل

تفاصيل آخر زيادة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ترشيحاتنا

«بسبب إيلون ماسك».. مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

تسونامي الأزمات يضرب الأهلي.. مشكلة دوري السوبر ومشاركات الدوليين والشحات يغيب مباراتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ