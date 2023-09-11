معاشات الصحفيين تعقد الاحتفال الجماعي لمواليد سبتمبر.. الأربعاء

تعلن لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين ،عن تنظيم حفل عيد ميلاد جماعى، لشيوخ المهنة مواليد شهر سبتمبر، وذلك فى تمام السادسة مساء الاربعاء 20 سبتمبر الجارى، على أن يكون ذلك تقليدا شهريا، تحتفى فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة .

فعالية مبتكرة

وأوضحت نقابة الصحفيين انها فعالية مبتكرة تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين فى جدولى المعاشات والمشتغلين، والمقبلين على هذه السن، و ترسيخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال والدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة والاحتفاء بهم وتكريمهم .