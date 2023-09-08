زيادة معاشات المحامين لـ 4000 جنيه على أجندة الجمعية العمومية للنقابة

زيادة معاشات المحامين .. مطلب يحلم به جميع أصحاب المعاشات وأسرهم من المحامين وهذا ما سيتم الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة، حسب تأكيد نقيب المحامين عبدالحليم علام ، حيث يصل الحد الأقصى للمعاشات إلى ٤٠٠٠ آلاف جنيه .

تكريم أبناء المحامين المتفوقين

وشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وشيوخ المهنة بنقابة محامي شمال القليوبية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين ببنها والتى أكد خلال عن زيادة معاشات المحامين ويصل الحد الأقصى إلى ٤٠٠٠ آلاف جنيه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة .

وعبر عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عن سعادته بتواجده بين كوكبة من شيوخ المحامين، مؤكداً أن تكريمهم هو واجب لما قدموه للمهنة من عطاءات، وأن تكريم أبنائنا المتفوقين هو مناسبة عظيمة لأنهم بناة المستقبل.

ميكنة ورقمنة نقابة المحامين

وأكد نقيب المحامين أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مضيفا على مدى عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته، وكان يتحتم عليه السفر للنقابة العامة في القاهرة لإنهاء أوراقه.

وتابع: "منذ اليوم الأول لتولينا النقابة سعينا لتفعيل ميكنة الخدمات النقابية وتيسير حصول المحامي على خدماته من مقار الفرعيات، كما عملنا على حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائياً لصندوق النقابة مما منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة، مشيرا الى ان هدفنا هو معالجة كافة مشكلات المحامين وأن نعظم موارد النقابة بما يعود بالفائدة على المحامين".

مليار و272 ميزانية صندوق المحامين



وتابع: "استلمنا النقابة في نهاية سبتمبر 2022 والصندوق به مليار و2 مليون وفي نهاية شهر يونيو الماضي أصبح الصندوقِ به مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك رغم كم الإنفاقات التي تمت خلال الفترة الماضية، ففي مشروع العلاج وحده قمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وكل هذا مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا نكبد المحامي فوق طاقته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".



واستكمل : "بلغت مصروفات العلاج في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 660 مليون جنيهاً بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة، وبالمقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه موارد ميزانية النقابة كاملة 705 مليون جنيها، وعلى هذا النهج فإن الموارد أصبحت لا تغطي 50% من النفقات ولو استمرت النقابة على حالتها السابقة لأدى ذلك إلى إفلاسها.

وتابع علام:" عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن.

وأشار نقيب المحامين في كلمته إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهرياً في سبتمبر 2022 إلى 4 مليون في أكتوبر و2 مليون في نوفمبر ومليوناً واحداً في ديسمبر من العام نفسه.



وأكد "علام" أن دور النقابة العامة هو رسم السياسات ويجب على الفرعيات أن تقوم بدورها تجاه المحامي في تأدية الخدمات الحقيقية للمحامي، وهذا ما سعينا إليه في تفعيل اللامركزية وميكنة الخدمات النقابية لتحرير المحامي من القيود التي كانت تجبره على الحضور للنقابة العامة كما كان في العهود السابقة، مشيراً إلى أن مشروع الميكنة كلف النقابة 25 ألف جنيه فقط.



واستطرد : "عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا وأرض لنقابةِ محامي الإسكندرية، وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة والذي يتكون من سبعة عمائر يتضمنوا 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مدينة الغردقة المهجورة بالتعاون مع المحافظة لتعظيم الاستفادة منها".

نادى المحامين بجليم

وأشار إلى أن نادي المحامين بجليم رصد له في عام 2017 مبلغ 58 مليون جنيه للإنشاءات، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية ب11.5 مليون جنيها فقط.

وأضاف :"نعمل على استرداد كافة الأراضي التي سحبت من النقابة في العهد السابق والتي ضيعت على النقابة مليارات الجنيهات بسبب عدم قدرتها على السداد، في وقت كانت تنفق فيه أموالاً طائلة على المؤتمرات".

وتابع: يجرى حالياً أعمال إنشاء المركز الطبي في أكتوبر، كما سيتم إنشاء أول مستشفي للمحامين لا تتحمل النقابة فيه مليماً واحداً، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مبنى النقابة الجديد.



وأعلن نقيب المحامين عن تقديمه كشف حساب عن وعوده وما تحقق منها وما لم يتحقق مشيراً إلى جاهزيته واستعداده للمحاسبة والمسآلة، قائلاً:

"ليس لدي أدنى طموح في أن أظل في منصبي لأنه حمل وعبء ثقيل، ولكننا نطمح في رضا الله ومصلحة المحامين".

وعن الودائع، أكد النقيب العام أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.75%، والآن وصلت قيمة الودائع إلى 18% كأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين، وكل ذلك من خلال مناقصة تتم في مقر النقابة بحضور وإشراف من أعضاء مجلس النقابة العامة.



وعن المعاشات، نوه نقيب المحامين بأن هناك خبيرين اكتواريين حذروا إبان عهد المرحوم رجائي عطية من زيادة 5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد.

4000 الحد الأقصى للمعاشات

واستكمل: "نعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل".

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: " لا أبيع الأوهام لأعضاء نقابة المحامين بكلام معسول، ولكن أعدهم بما استطيع تحقيقه".