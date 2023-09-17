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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كرّم المُتطوعين به|رئيس جامعة كفرالشيخ: مركز التطوير المهني هدفه تأهيل الطلاب لسوق العمل..صور

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أول مجموعة من الطلاب المتطوعين الذين قدموا خدمات جليلة للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة على مدار 6 أشهر بالعمل داخل المركز.

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جاء التكريم خلال حفل أقيم في المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غازى مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

 

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن المركز يسعى إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهني، كما يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، ويعد العمل التطوعي من أهم القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الفرد، فهو يساهم في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الفرد على العطاء والمشاركة، كما أن العمل التطوعي يعزز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، ويعد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ أول من أسس الاستعانة بالمتطوعين من طلبة الجامعة في أنشطة وخدمات المركز.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، على أهمية العمل التطوعي كونه من أهم الممارسات المجتمعية التي تساهم في بناء المجتمع وتطويره، ويلعب دوراً مهماً في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، كما يساهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن تكريم المتطوعين ضروريا تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العمل التطوعي مؤكدة أن العمل التطوعي هو ثقافة إيجابية يجب أن تعمم على جميع أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء غازى، بجهود المتطوعين، مؤكداً أنهم نموذج يحتذى به في العمل التطوعي وكان لهم دوراً مهماً في نجاح المركز، من خلال تقديمهم للمساعدة والدعم للطلاب المستفيدين من خدمات المركز.

وفي ختام الحفل، سلم الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، شهادات تقدير ومكافآت مالية وهدايا للمتطوعين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

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التعليم والطلاب التطوير المهني الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة كفر الشيخ شئون خدمة المجتمع عبد الرازق دسوقي

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