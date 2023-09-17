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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتي تم إطلاقها لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.

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وذلك تنفيذا في لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد محافظ الغربية، على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

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من جانبه، أشار محافظ الغربية أن المحافظة تعد احدى أهم المحافظات الصناعية في مصر لا سيما في ظل ما تتمتع به من إمكانات ومقومات صناعية كبيرة وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الاثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة هو إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الواقعة في نطاق الغربية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب محافظ الغربية ، بالتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، مشيرا إلى أهمية النزول ودراسة المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع لسرعة حل مشكلاتهم ودمجهم بعجلة الإنتاج.

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واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور ، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

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وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكاريا لمحافظ الغربية؛ تقديرا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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