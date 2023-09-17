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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي وسندبسط

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي «حياة كريمة» للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، الذي يقام على مساحة 600 متر مربع والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ المجمع الزراعي البيطري.

كما تفقد المحافظ بقرية سندبسط مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري إلى جانب تفقد السوق والموقف النموذجيين، مختتما جولته بتفقد محطة مياه الشرب بالقرية.

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وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

جاء ذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية.

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