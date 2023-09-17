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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الأمريكي .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم بالكرز

كيكه الايس كريم بالكرز
كيكه الايس كريم بالكرز

كيكة الآيس كريم تعد من الحلويات المنعشة والمحببة لدى الكبار والصغار، وتشتهر في المطبخ الأمريكي، وتتميز بسهولة تحضيرها، وطعمها اللذيذ.

وفما يلي خطوات تحضير كيكة الآيس كريم.

طريقة عمل كيكة الآيس كريم بالكرز

المقادير:

‏-1 كيك بالفانيليا
‏-كريمة مخفوقة - حسب الرغبة (للتزيين)
‏-كرز - حسب الرغبة (للتزيين)


مقادير الخليط الأول
‏-2 باكيت كريمة خفق
‏-1 كوب حليب بودرة
‏-1 كوب ماء بارد

مقادير الخليط الثاني

‏-2 كوب حليب بودرة
‏-1 كوب ماء بارد
‏-1 كوب كرز منزوع النواة ومهروس
‏-½ معلقة صغيرة مسحوق سحلب
‏-½ معلقة صغيرة جلاتين بودرة

طريقة التحضير

اقطعي قالب الكيك أفقياً إلى طبقتين متساويتين وضعي الطبقة الأولى في قالب التشيز كيك.

لتحضير الخليط الأول: 

ضعي في وعاء كريمة الخفق وحليب البودرة والماء البارد.

اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس.

لتحضير الخليط الثاني: 

اخفقي في وعاء آخر، حليب البودرة والكرز المهروس والماء والسحلب والجيلاتين.

أضيفي الخليط الأول على الخليط الثاني واخفقي من جديد.

اسكبي نصف الكمية فوق الطبقة الأولى من الكيك وغطيها بالطبقة الثانية من الكيك.

اسكبي الكمية المتبقية من الآيس كريم ودخلي القالب إلى الدور العلوي من الثلاجة لـ4 ساعات على الأقل.

وقبل التقديم؛ زيني الكيك بالكريمة المخفوقة وحبات الكرز.

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