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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرشح مصر لمنصب قاض بمحكمة العدل الدولية: أعلى جهة قضائية بالأمم المتحدة

السفير أحمد فتح
السفير أحمد فتح الله

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، لقاء خاص مع السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية.

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وقال السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية،: "تم ترشيحي لهذا المنصب في إطار عدد كبير من القانونيين"، لافتا: "حصلت على دعم كبير من الدول العربية".

 

وأضاف السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية،: "لا أعتبر نفسي مرشح مصر فقط، بل أنا المرشح العربي للمحكمة"، مشيرا: "الانتخابات يوم 9 نوفمبر وتنقسم إلى جزئيين اتصالات الدولة والاتصالات الشخصية لي".

 

وأشار السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية،: "لابد أن يكون هناك جهد مشترك ومزدوج قبل الانتخابات من قبل الدولة والمرشح نفسه"، موضحا: "إذا كان هناك نقص في أي شيء منهما سيكون من الصعب فوز المرشح".

 

وأوضح السفير أحمد فتح الله، مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية،: "لدي خلفية دبلوماسية وقانونية لأنني عملت في موضوعات قانونية في إطار الأمم المتحدة وعملت في سكرتارية الأمم المتحدة"، مضيفا: "هذا المنصب قضائي رفيع جدا، وأعلى جهة قضائية في إطار الأمم المتحدة".
 

محكمة العدل الدولية لسفير أحمد فتح الله مرشح مصر والعرب لمنصب قاضي في محكمة العدل الدولية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأمم المتحدة

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