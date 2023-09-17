منها الموبايل.. حنان الحسيني تكشف أسباب قلة النوم وعلاقته بالسمنة

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أخصائية التغذية العلاجية، أن كثرة النوم تزيد من السمنة، ولا تجعل الجسم أكثر نشاطا، لكنها تجعل الجسم في حالة خمول.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة “صدى البلد 2”، أن دورة النوم الطبيعية للجسم، تكون من 6 إلى 8 ساعات يوميا، مؤكدة أهمية “جودة النوم”.

طرق لجودة نوم أفضل

ولفتت "الحسيني"، إلى بعض الطرق للوصول إلى جودة نوم أفضل، ومنها إبعاد الهاتف المحمول بشكل تام قبل النوم، ويُفضل عدم تواجده في مكان النوم، والبعد التام عن القهوة والشاي قبل النوم على الأقل بـ 4 ساعات.

وأشارت إلى أن البعد عن أي شاشات، سواء تليفزيون أو هواتف محمولة بـ 4 ساعات قبل النوم؛ أمر مهم؛ لضمان جودة نوم أفضل، وراحة العيون، والجهاز العصبي قبل النوم.

ونوهت بأن الأكل قبل النوم مباشرة، يمكن أن يٌحدث عدة مشاكل، منها “الحموضة” التي تعتبر من أسباب عدم القدرة على النوم، كما يقلل من جودة النوم.