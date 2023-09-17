عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الموبايل.. حنان الحسيني تكشف أسباب قلة النوم وعلاقته بالسمنة

صدى البلد

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أخصائية التغذية العلاجية، أن كثرة النوم تزيد من السمنة، ولا تجعل الجسم أكثر نشاطا، لكنها تجعل الجسم في حالة خمول.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة “صدى البلد 2”، أن دورة النوم الطبيعية للجسم، تكون من 6 إلى 8 ساعات يوميا، مؤكدة أهمية “جودة النوم”.

طرق لجودة نوم أفضل

ولفتت "الحسيني"، إلى بعض الطرق للوصول إلى جودة نوم أفضل، ومنها إبعاد الهاتف المحمول بشكل تام قبل النوم، ويُفضل عدم تواجده في مكان النوم، والبعد التام عن القهوة والشاي قبل النوم على الأقل بـ 4 ساعات.

وأشارت إلى أن البعد عن أي شاشات، سواء تليفزيون أو هواتف محمولة بـ 4 ساعات قبل النوم؛ أمر مهم؛ لضمان جودة نوم أفضل، وراحة العيون، والجهاز العصبي قبل النوم.

ونوهت بأن الأكل قبل النوم مباشرة، يمكن أن يٌحدث عدة مشاكل، منها “الحموضة” التي تعتبر من أسباب عدم القدرة على النوم، كما يقلل من جودة النوم. 

النوم السمنة كثرة النوم جودة النوم قبل النوم تليفزيون الهاتف المحمول حنان الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

ترشيحاتنا

محمد عامر:جرائم السكة الحديد يتم البث فيها في أمام محاكم عسكرية

«لسنا بحاجه الآن».. روسيا تعرض إرسال مساعدات غذائية لكوريا الشمالية|ماذا قالت الآخيرة؟

ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد ويفوز 2/ 1 في الدوري الإسباني

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف عقوبة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

مات بسرطان أفقده الحركة والوعي| حكاية أشرف مصيلحي من خريج معهد صناعي إلى “ضابط” الوسط الفني

5 سيارات جديدة تقدمها BMW في مصر .. أرخصها من فئة المليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ