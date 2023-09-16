5 مشروبات لعلاج الأرق

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعض المشروبات لعلاج الأرق (قلة أو تقطع النوم).
1- مشروب القرنفل:
تنقع ملعقة صغيرة من حبات القرنفل المكسرة، في كوب من الماء المغلي، ويترك منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.
2- مشروب الكمون:
يغلى 10 جرامات من مسحوق الكمون، في ربع لتر ماء، ويشرب قبل ميعاد النوم.
3- عصير التفاح:
يشرب كوب من عصير التفاح الطبيعي قبل ميعاد النوم.
4- مشروب اليانسون:
تنقع بذور اليانسون، في كوب حليب ساخن، لفترة من الوقت، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.
5- خل التفاح بالعسل:
يضاف 3 ملاعق من خل التفاح، إلى كوب من العسل الطبيعي، ويؤخذ منه ملعقة قبل النوم.