5 مشروبات لعلاج الأرق

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعض المشروبات لعلاج الأرق (قلة أو تقطع النوم).

1- مشروب القرنفل:

تنقع ملعقة صغيرة من حبات القرنفل المكسرة، في كوب من الماء المغلي، ويترك منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.

2- مشروب الكمون:

يغلى 10 جرامات من مسحوق الكمون، في ربع لتر ماء، ويشرب قبل ميعاد النوم.

3- عصير التفاح:

يشرب كوب من عصير التفاح الطبيعي قبل ميعاد النوم.

4- مشروب اليانسون:

تنقع بذور اليانسون، في كوب حليب ساخن، لفترة من الوقت، ثم يشرب قبل ميعاد النوم.

5- خل التفاح بالعسل:

يضاف 3 ملاعق من خل التفاح، إلى كوب من العسل الطبيعي، ويؤخذ منه ملعقة قبل النوم.