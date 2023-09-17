كارثة بأمريكا.. ترامب يكشف عن خطة الجمهوريين للتخلف عن السداد

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الحزب الجمهوري قد يلجأ إلى إغلاق الحكومة الأمريكية إذا لم توافق إدارة الرئيس، جو بايدن، على "صفقة عادلة" بشأن ميزانية العام المالي الجديد.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب: "إذا لم يحصلوا على اتفاق عادل، فأنا أؤيد هذه الخطوة بالكامل. لدينا التزام بإنقاذ بلادنا.. نحن الآن مدينون بقيمة 35 تريليون دولار".

وأضاف ترامب، أنه “إذا لم يتوصل البيت الأبيض إلى اتفاق مع الجمهوريين، فسيكون هناك إغلاق قسري للحكومة”.

وفي وقت سابق، طلبت إدارة بايدن من الكونجرس الأمريكي تمديد التمويل الحكومي لفترة وجيزة وتجنب إغلاق محتمل لبعض الإدارات الفيدرالية.

وذكر ترامب أن رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن بسياساته يدفع الإنسانية نحو حرب عالمية ثالثة، والولايات المتحدة “تذهب إلى الجحيم”.

وفي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2024، وعد ترامب بحل العديد من القضايا «خلال 24 ساعة»، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.