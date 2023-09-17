تخطيط للثأر.. ترامب يتعهد بتعيين مستشار خاص للتحقيق مع جو بايدن

حال فوزه بالرئاسة..

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الغاضب من الحرب القانونية التي يشنها ضده المدعون الديمقراطيون، ووزارة العدل، في عهد خليفته “جو بايدن”، يخطط لبعض الثأر؛ إذا فاز في انتخابات عام 2024، وفقا لتقرير نشره موقع أمريكي.

وبعد توجيه الاتهام إليه للمرة الرابعة، الشهر الماضي، من قبل المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، في جورجيا، قال ترامب: إنه سيعين مستشارًا خاصًا “حقيقيًا”؛ للنظر في مزاعم الفساد المتعلقة بالرئيس الحالي وعائلته.

وجاءت تصريحات ترامب أيضًا؛ بعد أن عين المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس، مستشارا خاصا؛ للتحقيق مع هانتر بايدن- وهي الخطوة التي دفعت فايس منذ ذلك الحين إلى تقديم تهمة تتعلق بالسلاح ضد الابن الأول-، مما أثار انتقادات من الجمهوريين وخبراء قانونيين؛ لأنها تهمة تعفي جو بايدن تمامًا من أي مسؤولية، حتى مع قول لجان الحزب الجمهوري إنها تواصل البحث عن أدلة على الفساد السابق من جانبه.

كان فايس أيضًا أحد مهندسي صفقة الإقرار بالذنب 'الحبيبة' الخاصة بشركة هانتر، والتي انهارت الشهر الماضي في قاعة محكمة فيدرالية بولاية ديلاوير.

كما أشارت صحيفة ويسترن جورنال: 'كان على هانتر أن يعترف بالذنب في جريمتين من جرائم التهرب الضريبي ويتعهد بالبقاء خاليًا من المخدرات لمدة عامين حتى يتمكن من إسقاط جريمة حيازة سلاح.

ووفقًا لأحد المبلغين عن مصلحة الضرائب الأمريكية، فقد تخطى دفع 1.2 مليون دولار كضرائب في عامي 2017 و2018.

علاوة على ذلك، سمح فايس بتطبيق قانون التقادم على السنتين الضريبيتين 2014 و2015، والتي ورد أنها تضمنت تهما جنائية كان من الممكن رفعها بسهولة.

وقال “لقد ثبت الآن بنسبة 100 بالمائة أن عائلة بايدن الإجرامية تلقت أكثر من 20 مليون دولار من دول أجنبية بينما كان جو المحتال نائبًا للرئيس، وربما أكثر من ذلك بكثير. وقال الرئيس السابق في مقطع فيديو انتخابي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذه فقط الأموال التي عثروا عليها”.

وتساءل ترامب 'ماذا كانوا يفعلون للحصول على كل هذه الأموال؟'.

وأضاف “أعتقد أن لدينا رئيسًا مساومًا، لقد تمت رشوته، والآن يتم ابتزازه"؟