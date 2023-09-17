عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب كشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يضطهد خصومه السياسيين أبدا، على عكس الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب عندما سئل عما إذا كان ينوي، في حالة فوزه في الانتخابات، استخدام السلطات الرئاسية عند تعيين مدع عام جديد لمحاكمة المعارضين السياسيين: "لن أفعل ذلك أبدا… لكن بايدن يفعل ذلك".

وشدد ترامب على أن المدعي العام الجديد الذي يعتزم تعيينه سيكون “صارما وعادلاً في التعامل مع الجريمة”.

إلي ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعليقا على التناقضات في خطابات الرئيس الأمريكي الحالي، إن كل تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تبدو أكاذيب.

تخطيط للثأر.. ترامب يتعهد بتعيين مستشار خاص للتحقيق مع جو بايدن

رئيسًا غبيًا .. ترامب يكشف كيف تحقق روسيا أرباحا من حرب أوكرانيا

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب: "كل ما يقوله يبدو وكأنه كذب… إنه أمر فظيع".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى ذكريات بايدن أنه كان في مباني مركز التجارة العالمي في نيويورك التي دمرها الإرهابيون في اليوم التالي للهجمات.

ترامب دونالد ترامب بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يستعد لإلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي .. تفاصيل

الطقس في صف روسيا .. الكشف عن سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

كشفوا الحقيقة.. جنود بالجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت عن الحرب

تحذير من الجيش الأمريكي لـ الصين بشأن مهاجمة تايوان

كبار المديرين الماليين يشعرون بقلق كبير حول مستقبل لندن.. ماذا يحدث؟

المبعوث الأممي إلى ليبيا : ندعو لأهمية تنسيق جهود الإغاثة وضرورة المساءلة

اعتراف أمريكي: الجيش الروسي يستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

قائد القوات البرية الأوكرانية يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا| تفاصيل

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الطريقة الصحيحة للتسجيل

المالية تكشف مفاجأة عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا لقرارات الرئيس

الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

ترامب كشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين

الكونغو تنفي حدوث اي انقلاب عسكري في البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ