ترامب كشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يضطهد خصومه السياسيين أبدا، على عكس الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب عندما سئل عما إذا كان ينوي، في حالة فوزه في الانتخابات، استخدام السلطات الرئاسية عند تعيين مدع عام جديد لمحاكمة المعارضين السياسيين: "لن أفعل ذلك أبدا… لكن بايدن يفعل ذلك".

وشدد ترامب على أن المدعي العام الجديد الذي يعتزم تعيينه سيكون “صارما وعادلاً في التعامل مع الجريمة”.

إلي ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تعليقا على التناقضات في خطابات الرئيس الأمريكي الحالي، إن كل تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تبدو أكاذيب.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ترامب: "كل ما يقوله يبدو وكأنه كذب… إنه أمر فظيع".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى ذكريات بايدن أنه كان في مباني مركز التجارة العالمي في نيويورك التي دمرها الإرهابيون في اليوم التالي للهجمات.