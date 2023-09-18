تركب كيا سبورتاج ولا ستروين C5 .. مقارنة كاملة

تقدم شركة كيا وستروين العديدمن الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري،سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، أو الرياضية المتعددة الاستتخدام من فئة الـ SUV، ابرزها النسخة سبورتاج 2024، والنسخة ستروين C5 ايركروس موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة الفنية للسيارة كيا سبورتاج و ستروين C5 ايركروس، بالاضافة إلى اسعارهم الرسمية في مصر

كيا سبورتاج و ستروين C5 ايركروس

القدرات الفنية لـ كيا سبورتاج 2024

تضم السيارة كيا سبورتاج محرك رباعي الاسطوانات تيربو 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى عبلة تروس أوتوماتيكية الاداء DSG تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

كيا سبورتاج و ستروين C5 ايركروس

الابعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج

طول 4515 مم.

عرض 1865 مم.

ارتفاع 1650 مم.

قاعدة عجلات 2680 مم.

ارتفاع عن الارض 170 مم.

حجم حقيبة التخزين 591 لتر.

سعة خزان الوقود 54 لتر.

كيا سبورتاج و ستروين C5 ايركروس

القدرات الفنية لـ ستروين C5 ايركروس موديل 2023

تضم السيارة ستروين C5 ايركروس محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، و240 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100كم/س في 9.4 ثانية، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

كيا سبورتاج و ستروين C5 ايركروس

الابعاد الخارجية وقياسات ستروين C5 ايركروس

طول 4500 مم.

عرض 1860 مم.

ارتفاع 1689 مم.

ارتفاع عن الارض 200 مم.

قاعدة العجلات 2730 مم.

حجم حقيبة التخزين 516 لتر.

سعة خزان الوقود 53 لتر.

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج و ستروين C5 ايركروس في مصر

سعر كيا سبورتاج موديل 2024

الفئة الاولى كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,369,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,489,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,639,900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,769,900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,849,900 جنيه.

سعر ستروين C5 ايركروس موديل 2023

الفئة الاولى ستروين C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,340,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,465,000 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,515,000 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 ايركروس موديل 2023 بسعر 1,615,000 جنيه.