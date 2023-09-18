أفضل آيفون.. اشتري iPhone 13 بـ 23 ألف جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف آيفون iPhone 13 Mini ليصل سعره بعد الخصم إلى 716 يورو (أي ما يعادل 23 ألف و 600 جنيه مصري ).

مواصفات هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة OLED مقاس 5.4 إنش (قطرياً) بدقة 2340 × 1080 بكسل وكثافة 476 بكسل لكل إنش.

• المعالج: معالج A15 Bionic من Apple.

• الذاكرة: 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة واسعة وكاميرا فائقة الاتساع.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية تدوم حتى 1.5 ساعة أطول من iPhone 12 mini.





الاختلافات الرئيسية بين iPhone 13 Mini و iPhone 13

• الحجم: iPhone 13 أكبر حجماً من iPhone 13 Mini.

• عمر البطارية: عمر البطارية في iPhone 13 أفضل قليلاً من iPhone 13 Mini.





مميزات iPhone 13 Mini :

• تصميم أنيق ومتين.

• أداء قوي بفضل معالج A15 Bionic.

• كاميرا مزدوجة رائعة.

• عمر بطارية جيد.

عيوب iPhone 13 Mini:

• الشاشة صغيرة بالنسبة للبعض.

• السعر مرتفع بالنسبة لبعض المستخدمين.

iPhone 13 Mini هو هاتف ذكي رائع يوفر أداءً قويًا وكاميرا رائعة وعمر بطارية جيد. إنه خيار جيد للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف صغير وقوي.