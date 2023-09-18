تضم 14 فيلما| قائمة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائى عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتى تعرض فى دورته السادسة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر والتى وصل عددها 14 فيلما وهي:

آل شنب

تدور قصته حول ليلى، امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها. يموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء. خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.



بيردلاند “أرض الطيور”

تدور قصته حول لينا، مراهقة من عائلة ثرية، تعيش بالقرب من غابة طنجة الغنية بالطيور. بينما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لالتقاط الحياة اليومية، تعد جدتها حفل زفاف لأحد أقاربها، تطل من خلفه مؤامرة ضد منزلهم في الغابة.

تشريح سقوط

والتى تدور قصته حول ساندرا، كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل وابنهما دانيال المصاب بعمى جزئي، في بيت جبلي واقع في جبال الألب الفرنسية. عندما يموت الزوج في ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحاراً أم حادث مفتعل.

تنويم مغناطيسي



تدور قصته حول أندريه وفيرا، زوجان شابان يعملان في مجال ريادة الأعمال. تتسنى أمامهما الفرصة لعرض مشروع تطبيقهما المختص بالصحة النسائية في مسابقة مرموقة. تحاول فيرا الإقلاع عن التدخين عبر التنويم المغناطيسي قبل الذهاب للمسابقة، فيتغير أسلوبها انطلاقًا من هذه النقطة، ويبدأ سلوك أندريه في أخذ منحنى مفاجئ.

الجدار



تدور قصته حول جيسيكا كوملي، حارسة متفانية في قوات حرس الحدود تفقد السيطرة وتقتل أحد المهاجرين المسالمين عن طريق الخطأ أمام ثلاثة شهود.

درب غريب



تدور قصته حول مخرج شاب يعود إلى بلدته محاولاً إحياء العلاقة مع والده، في ظلّ تسارع تفشّي وباء كورونا في أنحاء البرازيل لكن علاقتهما تصبح أشد تعقيداً بسبب حدوث ظاهرة شديدة الغرابة عندما يقترب أحدهما من الآخر.

دوغمان

تدور قصته حول طفل حطمته الحياة، فيجد خلاصه في الحب الذي يمنحه لكلابه.

سعادة عابرة



تدور قصته في قرية نائية، يتغير روتين زوجين مسنين عندما تمرض الزوجة. زوجها، الذي عادةً ما ينقل الأغنام على دراجته النارية، يأخذها إلى المستشفى لأول مرة. كلماته غير المتوقعة، «عانقيني »، تجلب لها فرحة هائلة، مما يؤدي إلى تطور يبعث على الدفء في رحلتهما.

في يومنا

وتدور قصته محادثتين منفصلتين تتبادلان الأدوار فيما بينهما، إحداهما تدور بين ممثلة وهاوية والأخرى بين شاعر مخضرم وأحد معجبيه. يتفادى كلٌ من الممثلة والشاعر الاستفسارات الوجودية بالطعام والمشروبات والموسيقى وتصرفات القطط المضحكة والألعاب.

كلب سلوقي وفتاة

وتدور قصته حول تتعرض ماري أوهارا ابنة العشرة أعوام لصدمة عندما أُدخلت جدتها إيمير إلى المستشفى. تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل تانسي، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

لو أمكنني الغرق بسبات

والتى تدور قصته حول أولزي، مراهق فقير يسعى للفوز في مسابقة علمية تؤهله للحصول على منحة. في هذه الأثناء، تعثر والدته على عمل في الريف، فتتركه برفقة أشقائه الصغار في مواجهة البرد القارس.

مايو ديسمبر

وتدور قصته بعد مرور عشرين عاماً على قصّة حبّ غرايسي )جوليان مور( وزوجها جو، الذي يصغرها ب 23 عاماً، والتي شغلت صحف الفضائح في البلاد، تأتي النجمة الهوليوودية إليزابيث بيري )ناتالي بورتمان( لقضاء بعض الوقت مع العائلة بهدف التقرّب من غرايسي التي ستؤدي دورها في فيلم، وهو ما ينتج عنه وقوع الأسرة تحت الكثير من الضغوطات.

همسات النار والماء

وتدور قصته حول منطلقًا من أسلوب تصوير وثائقي يتتبع الفيلم رحلة فنان تركيب صوتي يسافر إلى جاريا، وهي منطقة لاستخراج الفحم في شرق الهند حيث يتواجه مع استنزاف الموارد والمناظر الطبيعية التي شكلتها النار والماء. تتقاطع الأمور الغرائبية مع الصناعية.



وداعًا جوليا

وتدور قصته حول منى مغنية معتزلة تعيش في شمال السودان، تخوض زواجًا يشوبه التوتر، وتعاني من الشعور بالذنب بعد تسترها على جريمة قتل، لذا تحاول إصلاح الموقف عبر إيواء جوليا أرملة القتيل الجنوبي، وابنهما دانييل في منزلها.

