وظائف خالية بوزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة الشباب خريجي الكليات عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارتا القوى العاملة والشباب والرياضة من خلال الإعلان عن الوظائف عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وظائف خالية للشباب

وأعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري .



تُعلن عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية ،والقليوبية، وأسيوط،وأسوان، وقنا ، والإسماعيلية ، وأسوان ، والوادى الجديد ، والمنوفية ، والدقهلية ، والغربية ، والمنيا

وفي تخصصات: مدير فرع ، وأخصائيى تمويل ، ومحاسبين ، ومهندسين ، وموظف طيران وسياحة ، ومندوب بنوك ، وسائقين ، وأفراد أمن ، ومترجم لغة صينية ، ومندوبين مبيعات ، وأخصائيين HR ، وموظف تصميمات ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومشرفين إنتاج ، وفنيين جميع التخصصات ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

الوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة



أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن عدد من الوظائف الشاغرة، في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة canstars، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، من افراد «أمن إداري» في عدة أماكن وهي:

- مول تجاري- التجمع الخامس.

- سنترال بمدينتى- مدينتى.

- كمبوند سكن- المعادي.

- شركات اتصالات - الجيزه.

- العاصمة الإدارية- العاصمة.

- القطار الكهربائي- السلام.

- شركه إدارية - التجمع الخامس.

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- يجب الا يقل طول المتقدم على الوظائف الشاغرة عن 160.

- السن المطلوب للوظائف من 20 إلى 50 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- يجب أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

- عدم وجود أي إعاقة حركية أو تشوهات جسدية.

مميزات الوظائف الخالية

- يبدأ الراتب من 3500 إلى 4500، حسب الخبرة ومكانك كل وظيفة.

- حوافز + دوره تدريبيه مجانا.

-استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- توفير سكن مجهز بالكامل.

- مواصلات داخلية.

-يوجد تأمين طبي واجتماعي.

- بوليصه تامين على الحياه.

كيفية التقديم على الوظائف

وللراغبين في التقديم على الوظائف يجب أن يملئ الاستمارة التالية والتوجه على العنوان المحدد والميعاد، للوظائف الشاغرة التي اعلنت من قبل وزارة الرياضة، 13 شارع احمد فهيم الحي السابع مدينه نصر.