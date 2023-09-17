براتب 4500 جنيه.. وظائف خالية بوزارة الشباب والتقديم بالبطاقة الشخصية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية وخاصة الشباب خريجي الكليات عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإعلان عن الوظائف عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

الوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة



أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن عدد من الوظائف الشاغرة، في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة canstars، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، من افراد «أمن إداري» في عدة أماكن وهي:

- مول تجاري- التجمع الخامس. - سنترال بمدينتى- مدينتى. - كمبوند سكن- المعادي. - شركات اتصالات - الجيزه. - العاصمة الإدارية- العاصمة. - القطار الكهربائي- السلام. - شركه إدارية - التجمع الخامس.

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- يجب الا يقل طول المتقدم على الوظائف الشاغرة عن 160. - السن المطلوب للوظائف من 20 إلى 50 سنة. - موقف واضح من التجنيد. - يجب أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة. - عدم وجود أي إعاقة حركية أو تشوهات جسدية.

مميزات الوظائف الخالية

- يبدأ الراتب من 3500 إلى 4500، حسب الخبرة ومكانك كل وظيفة. - حوافز + دوره تدريبيه مجانا. -استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير. - توفير سكن مجهز بالكامل. - مواصلات داخلية. -يوجد تأمين طبي واجتماعي. - بوليصه تامين على الحياه.

كيفية التقديم على الوظائف

وللراغبين في التقديم على الوظائف يجب أن يملئ الاستمارة التالية والتوجه على العنوان المحدد والميعاد، للوظائف الشاغرة التي اعلنت من قبل وزارة الرياضة، 13 شارع احمد فهيم الحي السابع مدينه نصر.

طريقة التقديم بشركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

يكون التقديم لفرص الوظائف الخالية المتوفرة بـ شركة المياه والشرب والصرف الصحي بـ البحر الأحمر، من موقع الشركة فقط ويتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة إلكترونيًا، وذلك خلال 10 أيام من اليوم وحتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

يتم سحب جميع أصول الأوراق سكانر ملون – على الوجهين في ملف PDF واحد ورفعها على موقع الشركة بصيغة RAR

الاوراق المطلوبة للتقديم بوظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

والتي تشمل ما يلي:

يتم استبعاد أي طلبات غير مستوفية البيانات والأوراق المطلوبة كاملة، والتي جائت كالتالي:-

- كارت الخدمات المتكاملة للباحثين عن فرص الوظائف الخالية من ذوي الهمم. - صورة شخصية (حديثة). - كرانيه نقابة المهندسين (ساري). - على أن يتم الإعلان عن المستوفين للشروط والمرشحين لإجراء الاختبارات اللازمة ومواعيدها ونتائجها على موقع الشركة. - شهادة المؤهل الدراسي. - شهادة الميلاد. - شهادة الخدمة العسكرية. - بطاقة الرقم القومي (سارية).

ولن يُلتفت إلى أي طلبات تُقدم بالبريد أو باليد أو قبل أو بعد تاريخ الإعلان.

شروط وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها. - آلا يكون المتقدم قد سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب. - اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة. - أن يكون المقتدم من الذكور فقط، وذلك نظرًا لطبيعة العمل الميداني (نظام الورادي) على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة. - أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة. - آلا يزيد سن المقتدم عن 32 عامًا في 11 سبتمبر 2023

وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر