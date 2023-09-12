عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل التي تعلنها المحافظات المختلفة والتي اوضحتها ثلاث محافظات علي مستوي الجمهورية.

الوظائف بإعلان القوى العاملة

محافظة بني سويف

مديرية العمل بمحافظة بني سويف وفرت 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل.

وجاءت الوظائف على النحو التالي: 
مهندسين كهرباء

مهندسين ميكانيكا

فنيين

مهندس جودة

مشغلين غرف تحكم

مساعدين انتاج برواتب تبدأ من 3000 جنيه.

وأشار إلى أن الفرص المتوفرة هي:-

 3 مهندس كهرباء

3 مهندس ميكانيكا

2 مهندس جودة

5 فنى كهرباء

5 فنى ميكانيكا

4 مشغلين غرف تحكم

6 مساعدين انتاج

 التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1- 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.

محافظة الفيوم

  1. 1 ممرضة
  2. 8 فني تشغيل ماكينة
  3. 8 فني تشغيل طباعة
  4. 4 فني تطريز
  5. 6 فني تريكو
  6. 12 عامل مساعد
  7. 10 موظف إداري
  8. 1 باترونيست
  9. 1 رئيس قسم فحص
  10. 1 مشرف إنتاج
  11. 1 عامل مشتريات

ويشترط للمتقدم للوظائف أن يكون:

حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط

السن من 18 حتى 45 عامًا

الراتب من 3000 حتى 3800

محافظة الإسكندرية

طلبت 35 عامل إنتاج

بشرط مؤهل متوسط

السن 22 عامًا

الراتب 3000 جنيه

طريقة التقديم بشركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

يكون التقديم لفرص الوظائف الخالية المتوفرة بـ شركة المياه والشرب والصرف الصحي بـ البحر الأحمر، من موقع الشركة فقط ويتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة إلكترونيًا، وذلك خلال 10 أيام من اليوم وحتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

  1. يتم سحب جميع أصول الأوراق 
  2. سكانر ملون – على الوجهين
  3.  في ملف PDF واحد
  4. ورفعها على موقع الشركة بصيغة RAR

الاوراق المطلوبة للتقديم بوظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

 والتي تشمل ما يلي:

يتم  استبعاد أي طلبات غير مستوفية البيانات والأوراق المطلوبة كاملة، والتي جائت كالتالي:-

  1. - كارت الخدمات المتكاملة للباحثين عن فرص الوظائف الخالية من ذوي الهمم.
  2. - صورة شخصية (حديثة).
  3. - كرانيه نقابة المهندسين (ساري).
  4. - على أن يتم الإعلان عن المستوفين للشروط والمرشحين لإجراء الاختبارات اللازمة ومواعيدها ونتائجها على موقع الشركة.
  5. - شهادة المؤهل الدراسي.
  6. - شهادة الميلاد.
  7. - شهادة الخدمة العسكرية.
  8. - بطاقة الرقم القومي (سارية).

 ولن يُلتفت إلى أي طلبات تُقدم بالبريد أو باليد أو قبل أو بعد تاريخ الإعلان.

شروط وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، والتي تتمثل في الآتي:

  1. - أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها.
  2. - آلا يكون المتقدم قد سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.
  3. - اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
  4. - أن يكون المقتدم من الذكور فقط، وذلك نظرًا لطبيعة العمل الميداني (نظام الورادي) على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة.
  5. - أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة.
  6. - آلا يزيد سن المقتدم عن 32 عامًا في 11 سبتمبر 2023

وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

  1. - يتم ملء النموذج المعد على موقع الشركة عبر هذا الرابط ولن يُعتد بغير ذلك.
  2. - يتم تشغيل الوظائف السابق ذكرها عن طريق التعاقد، وعلى أن يُوضع المتعاقد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر.
  3. - يُوزع الذين اجتازوا الاختبارات طبقًا لاحتياجات العمل بفروع الشركة المختلفة، وفقًا للترتيب النهائي لكل تخصص على حدة من التخصصات المطلوبة.
  4. - الشركة غير ملتزمة بتوفير سكن.

 

الوظائف الخالية وظائف الخالية محافظة بني سويف محافظة الفيوم محافظة الاسكندرية البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

له خصائص سحرية| 10 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ