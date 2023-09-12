وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل التي تعلنها المحافظات المختلفة والتي اوضحتها ثلاث محافظات علي مستوي الجمهورية.

الوظائف بإعلان القوى العاملة

محافظة بني سويف

مديرية العمل بمحافظة بني سويف وفرت 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

مهندسين كهرباء

مهندسين ميكانيكا

فنيين

مهندس جودة

مشغلين غرف تحكم

مساعدين انتاج برواتب تبدأ من 3000 جنيه.

وأشار إلى أن الفرص المتوفرة هي:-

3 مهندس كهرباء

3 مهندس ميكانيكا

2 مهندس جودة

5 فنى كهرباء

5 فنى ميكانيكا

4 مشغلين غرف تحكم

6 مساعدين انتاج

التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1- 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.

محافظة الفيوم

1 ممرضة 8 فني تشغيل ماكينة 8 فني تشغيل طباعة 4 فني تطريز 6 فني تريكو 12 عامل مساعد 10 موظف إداري 1 باترونيست 1 رئيس قسم فحص 1 مشرف إنتاج 1 عامل مشتريات

ويشترط للمتقدم للوظائف أن يكون:

حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط

السن من 18 حتى 45 عامًا

الراتب من 3000 حتى 3800

محافظة الإسكندرية

طلبت 35 عامل إنتاج

بشرط مؤهل متوسط

السن 22 عامًا

الراتب 3000 جنيه

طريقة التقديم بشركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

يكون التقديم لفرص الوظائف الخالية المتوفرة بـ شركة المياه والشرب والصرف الصحي بـ البحر الأحمر، من موقع الشركة فقط ويتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة إلكترونيًا، وذلك خلال 10 أيام من اليوم وحتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

يتم سحب جميع أصول الأوراق سكانر ملون – على الوجهين في ملف PDF واحد ورفعها على موقع الشركة بصيغة RAR

الاوراق المطلوبة للتقديم بوظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

والتي تشمل ما يلي:

يتم استبعاد أي طلبات غير مستوفية البيانات والأوراق المطلوبة كاملة، والتي جائت كالتالي:-

- كارت الخدمات المتكاملة للباحثين عن فرص الوظائف الخالية من ذوي الهمم. - صورة شخصية (حديثة). - كرانيه نقابة المهندسين (ساري). - على أن يتم الإعلان عن المستوفين للشروط والمرشحين لإجراء الاختبارات اللازمة ومواعيدها ونتائجها على موقع الشركة. - شهادة المؤهل الدراسي. - شهادة الميلاد. - شهادة الخدمة العسكرية. - بطاقة الرقم القومي (سارية).

ولن يُلتفت إلى أي طلبات تُقدم بالبريد أو باليد أو قبل أو بعد تاريخ الإعلان.

شروط وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر

الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد أو تم إعفاؤه من تأديتها. - آلا يكون المتقدم قد سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب. - اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة. - أن يكون المقتدم من الذكور فقط، وذلك نظرًا لطبيعة العمل الميداني (نظام الورادي) على مواقع العمل المختلفة في نطاق عمل الشركة. - أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة. - آلا يزيد سن المقتدم عن 32 عامًا في 11 سبتمبر 2023

وظائف شركة المياه والشرب بالبحر الأحمر