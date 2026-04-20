محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة

أكد مصطفى الجندي محامي الطبيب ضياء العوضي، أنه لا بد من البحث عن حق الطبيب ضياء العوضي، ونعمل الآن على عودة الجثمان لأرض الوطن، ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة سواء وفاة طبيعية او كان بها شبهة جنائية.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن حديث الطبيب الراحل ضياء العوضي عن العلاج بنظام الطيبات ليس حديثه خلال تلك الفترة خاصة أن الطبيب ضياء العوضي قد توفي.

واحتل خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب تأكيد خبر وفاته خارج البلاد، وسط غموض تام حول كواليس الوفاة المفاجئة أثناء وجوده في دبي، الذي جاء بعد اختفاء لمدة أيام ومحاولات العثور عليه حتى تم إعلان وفاته بالفندق المقيم به هناك.