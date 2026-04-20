تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟

ضرب زلزال قوي سواحل شمال شرق اليابان، اليوم الإثنين 20 أبريل 2026؛ ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من احتمال حدوث تسونامي، وسط حالة من التأهب في المناطق الساحلية وإجراءات احترازية واسعة.

وبحسب التقارير، تراوحت قوة الزلزال بين 7.5 و7.7 ريختر، ووقع مركزه في المحيط الهادئ على عمق ضحل نسبيا، وهو ما يزيد من تأثيره على المناطق القريبة من السواحل.

وشعر السكان بالهزات في مناطق واسعة، بما في ذلك العاصمة طوكيو، رغم بعدها عن مركز الزلزال.

ماذا حدث بعد زلزال اليابان؟

وعقب الزلزال مباشرة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تسونامي، متوقعة في البداية وصول أمواج قد يبلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار، وهو ما استدعى دعوات عاجلة للسكان للابتعاد عن السواحل والتوجه إلى مناطق مرتفعة.

ومع مرور الوقت، تبيّن أن الأمواج التي وصلت فعليا كانت أقل شدة، إذ سجلت ارتفاعات بلغت نحو 80 سنتيمترا في بعض المناطق الساحلية، ما دفع السلطات لاحقا إلى تخفيف مستوى التحذير إلى “تنبيه” بدلا من “إنذار”.

ورغم قوة الزلزال، لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية كبيرة أو أضرار جسيمة، فيما أُصيب عدد محدود من الأشخاص، وفق البيانات الأولية.

ومع ذلك، شهدت عدة مناطق عمليات إجلاء واسعة، شملت عشرات الآلاف من السكان في مدن وبلدات ساحلية، خاصة في مناطق سبق أن تضررت من كوارث سابقة مثل زلزال وتسونامي 2011.

كما تأثرت حركة النقل بشكل ملحوظ، حيث توقفت بعض خدمات القطارات السريعة وأُغلقت طرق رئيسية بشكل مؤقت كإجراء احترازي، في حين خضعت المنشآت الحيوية، بما في ذلك المرافق النووية، لعمليات فحص لم تسجل خلالها أي مشكلات.

التحذير من هزات ارتدادية

وفي سياق متصل، حذرت السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية، بل وأشارت إلى ارتفاع طفيف في احتمالية حدوث زلزال أكبر خلال الأيام التالية، وإن كانت النسبة لا تزال منخفضة نسبيا.

ويعيد هذا الحدث التذكير بوقوع اليابان ضمن “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، ما يجعل البلاد عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية بشكل متكرر.

ورغم محدودية الأضرار هذه المرة، فإن سرعة الاستجابة والإجراءات الوقائية تعكس خبرة اليابان الطويلة في التعامل مع الزلازل، حيث تسعى السلطات دائما إلى تقليل المخاطر وحماية السكان من تداعيات الكوارث المفاجئة.