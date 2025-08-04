تسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين عبر مكاتب البريد

انعقد اليوم اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وقيادات قطاع المعاهد الأزهريّة وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الشيخ/ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والعميد/ طارق الباز، المدير التنفيذي للصندوق، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، و الدكتور/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية بالشؤون التعليمية والمالية.

توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والمالية لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

وقد ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات عمل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ، وتوسيع نطاق خدماته الاجتماعية والمالية، بما يسهم في دعم استقرار المعلمين مهنيا واجتماعيا، ويواكب جهود الدولة في تمكين الكوادر التعليمية والارتقاء بمستوى معيشتهم.

واستعرض العميد طارق الباز المدير التنفيذي لـ صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، إلى جانب أبرز إنجازات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، وتقريرًا تفصيليًّا عن المزايا المالية التي صُرفت للمعلمين، وفي مقدمتها تعويضات الوفاة أثناء الخدمة.

كما تناول الاجتماع عرضًا لنتائج ورشة العمل التي استهدفت ممثلي المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية، بهدف رفع الوعي بآليات عمل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وتعزيز التنسيق بين المستويات التنفيذية، إلى جانب متابعة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لسرعة أدائه لأعماله بفاعلية، كما هو شأن إعداد الأختام الرسمية وتجهيز المقرات الإدارية المناسبة لمباشرة أعماله في المناطق المختلفة.

تسهيل صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر مكاتب البريد

وفي إطار تطوير الخدمات، أعلن المجلس توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما ناقش مقترح تعديل أوجه استثمار موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم لدى البنك الأهلي المصري، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن.

كما استعرض المجلس التقرير المالي للفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025، ومشروع الموازنة العامة لـ صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى الإطار المالي متوسط المدى لثلاث سنوات، والحساب الختامي للعام المالي المنصرم.

وتضمَّن الاجتماع أيضًا عرضًا للموقع الإلكتروني الجديد لـ صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم ، والذي يُعد منصة تفاعلية تتيح للمعلمين الاطلاع على الخدمات والإجراءات والمعلومات بسهولة، إلى جانب مناقشة اللوائح التنظيمية الجديدة، التي تشمل الجوانب المالية والإدارية والفنية، ولوائح الموارد البشرية والمشتريات والمخازن.

كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل خلال الفترة السابقة، وسبل التغلب عليها، خاصة في حالات العجز الجزئي المنهي للخدمة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللوجستية لـ صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم ، من تجهيزات وأثاث وأجهزة مكتبية، على أن تُموَّل من النسبة المقررة للمصروفات في هذا الشأن.